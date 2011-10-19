Весёлый русский человек

Народный артист Российской Федерации Иван КРАСКО начинал актёрскую карьеру у Георгия Товстоногова в знаменитом БДТ. Затем его родным домом почти на полвека стал Театр имени Комиссаржевской. Краско-старший много снимался: «Блокада», «Сержант милиции», «Агент национальной безопасности», «Мастер и Маргарита», «Тарас Бульба» и др. Сын Ивана Ивановича Андрей Краско тоже стал популярным актёром, но, к сожалению, безвременно умер в 2006 году.

- Иван Иванович, Театр Комиссаржевской в начале прошлого века являлся такой, как бы сейчас сказали, «экспериментальной площадкой для революционных идей». А сейчас что происходит в вашем родном коллективе?

– Я думаю, мы эти традиции храним. Посмотрите хотя бы наш спектакль «Доходное место», который поставил Игорь Коняев. Чем не актуальная постановка? Пьеса, написанная Островским 150 лет назад, оказалась такой современной! Ведь беды в России всё те же: коррупция, взятки, причём расцвели они таким пышным цветом, что предкам и не снилось. Пока политики и философы ищут национальную идею, в реальной современной России такой идеей стали деньги! Иногда мне кажется, что нет никакого просвета. Но по большому счету я оптимист, и борьба добра со злом продолжается…

– Ваш герой в спектакле «Эрос», который тоже поставил Игорь Коняев, 75-летний юрист, полюбил молоденькую девушку… Просто ваша биография…

– Да, здесь я понимаю, что и как играть. Когда я свою Наталью Николаевну встретил, у меня произошло возрождение, начался новый виток в жизни. Я стал бодрее, энергичнее. Наверное, тут ещё и морская закалка сказалась (в 1953 году Краско окончил с отличием 1-е Балтийское высшее военно-морское училище и был назначен командиром десантного корабля Дунайской речной флотилии. – Прим. авт.). Я очень рад, что десять лет назад всё так случилось. И хотя мы с Натальей разошлись, десять лет – большой срок для семейной жизни… и счастья. Ведь наши дети продолжают стимулировать меня к жизни. В школу я своих парней отдал, теперь надо поженить. Тогда и угомонюсь…

– Интересно, а Иван и Фёдор уже обнаружили в себе какие-нибудь артистические таланты?

– Младший, Федька, играет в театре сына Сократа. А Ваня пока стесняется, сейчас в основном зоологией интересуется.

– Слышал, на всё том же спектакле «Эрос» с вами случилась какая-то неприятность, травма? Как себя чувствуете?

– Да, упал с двухметровой высоты, когда целовался с героиней. Случилось это 30 сентября. При первом осмотре доктора не нашли ничего серьёзного, но через неделю я специально посетил клинику МЧС. Там ребята соображающие, исследовали меня досконально и нашли, что одно ребро сломано и имеются внутренние гематомы. Но тогда после падения я спектакль всё-таки доиграл. Да и потом ещё четыре сыграл. Не могу срывать планы театра.

– Иван Иванович, после смерти Андрея Краско прошло пять лет. Как вы считаете, его до сих пор помнят, любят зрители?

– Мне многие люди говорят, что помнят, любят и ценят Андрея. Мы выпустили книжку его памяти. Правда, издатели обещали одно, на деле оказалось другое…

– Что, не заплатили?

– Сказали, что планировали заплатить, но после того, как будет продан 25-тысячный тираж. Теперь говорят – спроса нет. Хотя книжка продавалась во всех киосках. Люди до сих пор у меня спрашивают эту книгу, интересуются… Почему-то у нас издатели – богатые люди, а писатели – бедные, должны за свой счёт книжки выпускать. Смещение понятий. Это как депутат, который вроде слуга народа, а живёт намного лучше, чем сам народ. Получается, что народ – его слуга.

– А что происходит с Фондом Андрея Краско? Вообще, расскажите, как он был создан?

– Андрей сыграл в картине «72 метра» командира подводной лодки. Балтийские военные моряки, капитан второго ранга Бабуров и вице-адмирал Корнилов, решили создать этот фонд, назвав его в честь Андрея. Они – люди серьёзные, поэтому фонд и сейчас живёт и здравствует. Мы, например, оказываем посильную помощь молодым актёрам. Недавно вручили четыре именных стипендии студентам театральной академии, выдали единовременные гранты – 50–100 тысяч рублей – знаменитым артисткам Зинаиде Шарко и Инне Вознесенской. Фонд помог Григорию Козлову создать театр «Мастерская» – это теперь наш подопечный коллектив.

– Иван Иванович, простой вопрос: кого вы ещё мечтаете сыграть?

– Я тут недавно подал идею нашему драматургу Александру Образцову. «Саша, – говорю ему, – я бы на старости лет с удовольствием сыграл бы Александра Васильевича Суворова!» И он загорелся. Недавно даже среди ночи позвонил: «Иваныч, я уже начал сочинять!» Я ему говорю: «Пиши, родной, пиши… Я с силовиками дружу, так что пробьём такой спектакль…» Патриотическое воспитание сегодня необходимо, но только без занудства. Суворов ведь был весёлый русский человек. Точь-в-точь, как я!