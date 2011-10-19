Будущая заслуженная артистка России Евгения КРЮКОВА, учась на третьем курсе ГИТИСа уже играла в спектаклях Театра имени Моссовета. Первой её заметной ролью в кино стала княжна Татьяна в исторической драме Карена Шахназарова «Цареубийца». Широкое зрительское признание пришло после работ в сериалах «Петербургские тайны» и «Бандитский Петербург». Затем у Евгении были не менее заметные роли в картинах «О любви», «Андерсен. Жизнь без любви», «Возвращение мушкетёров» и др.

- Евгения, почему у вас сейчас не так много театральных работ?

– Я взяла творческую паузу. В своё время была довольно активно занята в репертуаре московских театров, но в какой-то момент почувствовала, что случился перебор. Ведь к каждому спектаклю, особенно если у тебя главная роль, нужно тщательно готовиться. Забыть обо всём, собраться, подумать. Для меня и театр, и кино в настоящий момент – не работа, которая кормит меня и мою семью, в большей степени я играю для удовольствия. В сериалах не снимаюсь категорически. От наших сериалов трудно получить удовольствие…

– Но ведь есть и достойные телесериалы, которые снимают, скажем, Владимир Бортко, Юрий Мороз, Сергей Урсуляк!

– Конечно, есть, хотя мне трудно судить. У нас дома нет телевизора. Он есть только в комнате няни, потому что она имеет право жить своей жизнью, а мы с мужем не чувствуем необходимости в «ящике». Да и не хочу я, чтобы мои дети смотрели на то, что там мелькает.

…У меня и без телевизора много занятий, интересов, мне ни на что не хватает времени. Я делаю куклы, игрушки, мне нравится заниматься бытовыми прикладными вещами. Очень много вожусь с детьми, общаюсь с близкими.

– Вы часто снимались в Петербурге, и многие думали, что вы – питерская актриса…

– Да, в Питере я часто снималась, в нескольких картинах: «Ключ от спальни», «О любви», а также в больших проектах – «Петербургские тайны», «Бандитский Петербург». Но стоило появиться хотя бы одному выходному, я устремлялась в Москву. И в очередной раз улетая, я действительно часто слышала в аэропорту от незнакомых людей: «Вы куда улетаете?» – «Я – домой». – «Как домой? Разве вы не наша, не питерская?» – «Нет, я московская». – «А мы думали – вы наша». Такое признание дорогого стоит.

– Автор музыки к фильму «Ключ от спальни», где вы сыграли главную роль, знаменитый композитор Андрей Петров, ныне покойный, не хвалил актёрскую братию, но о вас всегда отзывался очень тепло!

– Приятно слышать такое. Мы как-то ехали с мужем по ночному Петербургу, и я ему показала дом на набережной: «Вот здесь Андрей Павлович жил!» Я очень любила и его самого, и его музыку продолжаю любить и слушать. А когда мы с Андреем Павловичем записывали его песню, я плакала, просила: «Запишите профессиональную певицу», считая, что всем должны заниматься профессиональные люди. Но Андрей Павлович мне говорил: «Не волнуйтесь, мы запишем 20 дублей, 40, пускай их даже будет 120, но это будете вы!» И я действительно как-то спела, но с тех пор к вокалу по-прежнему равнодушна.

– А какую музыку вы вообще предпочитаете: современную, народную, классическую?

– Я люблю разную музыку, в том числе, конечно, и классическую.

Но вот, скажем, с оперой у меня очень большие проблемы с детства.

– Отчего же?

– Знаете, когда бананов переел в детстве, потом всю жизнь на них смотреть не можешь. Лет в семь я посмотрела по телевидению оперу «Царская невеста». Целую неделю её ждала. Но когда я увидела эту невесту с пятью подбородками, на которой трещал сарафан, я была в таком шоке…

– Как вам работалось с Юрием Карой на съёмках фильма «Гамлет. XXI век», где вы сыграли Гертруду. В вашей трактовке эта роль выглядела очень необычно!

– Тема «Гамлета» в кино – одна из вечных, и у каждого поколения свой «Гамлет». Ну а о роли Гертруды можно только мечтать. Мне было очень интересно сделать что-то своё, чего ещё не было. Я заметила, что во многих спектаклях и фильмах на фоне Гамлета и Офелии Гертруда какая-то блёклая, обычная. А мне хотелось показать, что она человек со своей природой, душой, какой-то жизненной историей. Мы этот образ придумали вместе с режиссёром, и, мне кажется, всё у нас получилось.

– Кто из актрис является для вас кумиром, примером для подражания?

– Когда я порой смотрю наше кино, часто думаю: почему многие артистки в этих фильмах страдают? Знаете, я не могу больше видеть, когда артисты страдают! Почему в фильме «Поезд», например, героиня Роми Шнайдер, еврейка, у которой нет ни денег, ни дома, она убегает, едет в поезде, – почему она всё равно улыбается? Вот для меня актрисы уровня Шнайдер, Катрин Денёв, Мэрил Стрип и есть высокий образец для подражания. С удовольствием смотрю, как они великолепно играют и какие при этом в их глазах – глубина, красота и сила!