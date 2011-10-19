Цена свободы мастера

21 октября в ЦДХ на Крымском Валу в Москве состоится открытие ретроспективной выставки Ивана Лубенникова «Цена свободы» и презентация первой художественно-документальной книги «Работы в архитектуре. Живопись. Книга для чтения». Проект приурочен к 60-летию мастера.

Иван Леонидович Лубенников – профессор Суриковского института, народный художник, член-корреспондент Академии художеств России. Один из выдающихся современных художников-монументалистов. Он создал свой уникальный стиль в городской архитектуре, и, что самое удивительное, некоторые из его творений сохранились до сегодняшних дней. Это театр на Таганке и музей Маяковского, станции метро «Сретенский бульвар», «Маяковская» и «Славянский бульвар».

Как живописец, Иван Лубенников получил поистине мировое признание. Его персональные выставки ежегодно проходят во Франции, Италии, Голландии. Наконец-то Россия впервые попала в этот список. Ретроспектива включает экспозицию более 30 больших живописных работ художника, скульптуры. На выставке представлены объекты, инсталляции, перформанс. Видеоряд на проекционных экранах познакомит посетителей выставки с процессом работы над многими знаковыми архитектурными объектами.

Название выставки – «Цена свободы» очень ёмко передаёт суть его творческого кредо. Ведь даже в такой безобидной картине «Ешьте конфеты фабрики «Большевик», видно, что свобода для мастера – дама желанная, но в то же время очень капризная. Так что если вы хотите себя ощутить свободным и творческим человеком, отправляйтесь в гости к Ивану Лубенникову в Центральный дом художника.