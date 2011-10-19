«Африканская страсть» Олега Бутмана

Знаменитый барабанщик, младший из джазовой семьи, Олег Бутман продолжает удивлять искушённую публику новыми проектами.

В Москву приезжает знаменитая чернокожая вокалистка Соми (США). Её внешность словно выточена из дерева, у неё необыкновенный голос – грудной альт с диапазоном в четыре октавы. На сцене Соми, как вулкан: мощная, темпераментная и завораживающая одновременно. Она выступает в таких залах Нью-Йорка, как Линкольн-центр и Кеннеди-центр.

Трио Олега Бутмана и Соми 26 октября представят программу «Африканская страсть», которая наполнит ДВОРЕЦ НА ЯУЗЕ (www.yauza-palace.ru) энергетикой африканского джаза и американского соула.