«Африканская страсть» Олега Бутмана
№ 41(282) от 20.10.2011 [«Аргументы Недели », Сергей ПТИЦА ]
Знаменитый барабанщик, младший из джазовой семьи, Олег Бутман продолжает удивлять искушённую публику новыми проектами.
В Москву приезжает знаменитая чернокожая вокалистка Соми (США). Её внешность словно выточена из дерева, у неё необыкновенный голос – грудной альт с диапазоном в четыре октавы. На сцене Соми, как вулкан: мощная, темпераментная и завораживающая одновременно. Она выступает в таких залах Нью-Йорка, как Линкольн-центр и Кеннеди-центр.
Трио Олега Бутмана и Соми 26 октября представят программу «Африканская страсть», которая наполнит ДВОРЕЦ НА ЯУЗЕ (www.yauza-palace.ru) энергетикой африканского джаза и американского соула.
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