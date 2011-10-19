Тайная вечеря Михаила Волохова

В одном элитном московском клубе Михаил Волохов вместе с Алисой Рыжовой, Николаем Троицким и Игорем Дудинским блистательно прочитали новую пьесу драматурга Волохова «Рублёвское сафари нах».

Культура, искусство, литература, наука движутся скандалами, как бы они ни приводили в негодование ревнителей благопристойности.

Скандалами сопровождались само появление христианства, а затем дарвинизма. Смущали умы Маркс, Ленин, Гитлер. Народ колобродил по поводу генетики с кибернетикой, Сезанна, футуристов, расщепления ядра, движений за гражданские права, контрацептивов, кока-колы и даже кубика Рубика. Список можно продолжить по желанию.

Со временем страстям полагалось улечься; обывателю ни тепло ни холодно от того, что его ноутбук возник в результате военного противостояния великих держав.

Сегодня скандалов что-то маловато, и потому так скучно. Общество к чему только не притерпелось и на различные уколы и вызовы совершенно не обращает внимания. Сбрасывать Пушкина с «парохода современности» – напрасный труд. Пушкин и до сих пор остаётся одним из самых непрочитанных поэтов России, сколько его ни изучай в школах и институтах. Однако это совсем не означает, что никто уже и не набивается в возмутители спокойствия.

Новая пьеса Михаила Волохова называется «Рублёвское сафари нах». На её читку в одном из московских клубов собралось человек пятнадцать, чуть больше, чем на Тайную вечерю или на Первый съезд РСДРП в 1898 году в Минске. Не знаю, будет ли она когда-нибудь поставлена и получит ли событие своё отображение на канале «Культура»? Скорее вряд ли, что нисколько не умаляет художественной ценности произведения, более того – говорит в его пользу. Волохов несомненно талантлив, а невостребованность – знак талантливости, хотя и не единственный.

В читке пьесы есть определённые преимущества перед её сценическим воплощением: нет нужды отвлекаться на ухищрения режиссёра и сценографа. Иногда лучше снять с полки Чехова, чем в очередной раз наблюдать за бесплодными усилиями актёров и постановщиков.

Волохов не ругается матом, он на нём пишет. К сильнодействующим средствам приходится обращаться, когда обыкновенные слова утрачивают свою силу и не в состоянии отображать реальность (вернее, ирреальность) происходящего. С ветхозаветным простодушием автор заставляет нас стать свидетелями гомосексуальных игр двух олигархов, одного нефтяного и другого газового. Затем в сюжете появляются охранник, любитель скотоложства, и проститутка, вызванная обострить ситуацию до такой степени, что сам маркиз де Сад, наверное, сгорел бы от стыда. В конце концов, все погибают, и лишь дама лёгкого поведения выходит победительницей из сексуальной схватки, утверждая торжество вечного женского начала над брутальным мужским и посрамив порнографов всех времён и народов.

Спровоцирует ли художественная акция, затеянная Михаилом Волоховым, какие-нибудь последствия, разойдутся ли круги по окружающему нас интеллектуальному болоту – бог весть!?

Некоторым из скандалов, зарождавшихся в узком кругу, суждено было превратиться в «единственно верные и всепобеждающие учения». А чем всё заканчивалось? Или я ошибаюсь, и до концов ещё далеко, как в прямом, так и переносном смысле.