«Учебник» с юмором

Знаменитая передача «Радионяня» выходила в эфир Всесоюзного радио почти тридцать лет! Все это время её ведущие Николай Литвинов, Александр Лившиц и Александр Левенбук с юмором объясняли миллионам школьников азы разных наук. Авторам выпусков удавалось выкинуть назидательность и «упаковать» сложные правила и законы в забавные песенки и диалоги – чтобы запоминалось с удовольствием.

Народный артист России Александр ЛЕВЕНБУК собрал все выпущенные уроки русского языка в книгу «Радионяня. Весёлая грамматика».

- Александр Семёнович, почему в книгу вошли только уроки русского?

– Их в передаче было больше, потому что изучать грамматику на слух гораздо удобнее, чем, скажем, математику. Мы сделали выпуски на все самые сложные правила. Честно сказать, я их собрал из мести «пиратам». Дело даже не в том, что они не спрашивают нашего авторского разрешения. Они обманывают покупателей! В Интернете много пиратских дисков с «Радионяней». Посмотришь, вроде всё на месте – «Радионяня. Весёлая грамматика». Только где 5, где 10 уроков. А их было 34! Я собрал в книге все, хотя найти их было очень непросто.

– Когда «Радионяня» только задумывалась, вы рассчитывали на то, что у ваших слушателей повысится грамотность? Или просто хотели развлечь?

– Открою секрет: мы изначально ставили перед собой цель – заменить учебник, но не афишировали это. Иначе начались бы комиссии, педагоги захлестнули бы критикой: они учат столько лет по традиционным программам, а какие-то самозванцы с эстрады пытаются вытеснить их методы своими песенками... Нам приходилось хитрить. Но образовательный эффект «Радионяни» говорил сам за себя. В кишинёвской школе провели эксперимент. Ребята из двух параллельных классов проходили одно и то же правило, в одном классе – по учебнику, в другом – по уроку «Радионяни». В конце занятия написали контрольную: половина тех, кто занимался по учебнику, контрольную провалили, а в «радионяневском» классе правило запомнили все!

Но самое диковинное, что наши уроки оказались эффективны для иностранцев, изучающих русский язык. Много лет назад я подарил пластинки с передачей молодой француженке Жани Маганьоск. Она приезжала в Москву учиться языку. Потом Жани стала преподавать русский в одной французской школе. Её уроки до сих пор проходят по «Радионяне», а ученики занимают первые места на олимпиадах по русскому языку во Франции.

– В начале книги вы написали, что её можно использовать для обучения дома – устраивать «семейный театр» и проводить весёлые уроки. Но ребята и так загружены в школе. Как их можно заинтересовать таким учебным развлечением?

– Навязывать что-либо школьнику трудно – у него должна быть мотивация. У моего сына была тройка по русскому. Я просто порекомендовал ему поставить пару уроков, пока занимается другими делами. Он увидел, что есть сдвиги, и стал слушать сам...

Одна девушка прислала в редакцию передачи письмо. Она писала, что готовилась к вступительным в институт с помощью пластинок «Радионяни». На экзамене ей попалось как раз то правило, которое запомнилось из передачи. Сдала на «отлично!»

– Вам приходили тысячи писем от детей. Понятно, что большинству из них очень хотелось получить ответ. Но на все письма команда «Радионяни» физически не могла отозваться. Как вы работали с редакционной почтой?

– Отвечали редко. Иногда прямо в эфире, иногда – письмом на письмо. Один мальчик обратился к нам: «Здравствуй, дорогая «Радионяня», пишет тебе Алёша из Москвы. У меня случилась беда – я перехожу в другую школу и уже представляю, как меня будут дразнить, ведь я очень полный. А на новом месте у меня нет ни одного друга. Посоветуй, как быть». Такие письма, как это, мы не могли оставить без ответа.

– Мне кажется, чтобы поддерживать интерес детей, ведущие и в своей душе сохраняли частичку детства...

– Конечно! У нас ребяческий азарт был! В эфире тогда говорили достаточно академично, а в «Радионяне» был живой, свободный разговор. Мы с Александром Лившицем выступали в роли двух шалопаев, которые могут своему учителю сказануть: «Николай Владимирович, а что это вы сегодня так нарядились?!» Этот стиль и авторов, и исполнителей подстёгивал.

Ничего сверхъестественного в «Радионяне» не было. Непринуждённое общение вместо назидания – вот и весь секрет!

– Как вы думаете, «Радионяня» имеет шансы на возрождение?

– Если найдут достойного автора, такого каким был Аркадий Хайт. Он написал основную массу уроков – я только помогал ему. Некоторым авторам за полгода удавалось сделать по одному выпуску, а мы каждый месяц создавали 30-минутную передачу. Окружали себя учебниками и «сжимали» правила с нескольких страниц до нескольких строк. Хайт очень много умел: писал сценарии к мультфильмам, к взрослым и детским пьесам, эстрадным программам, полнометражным фильмам и т.д. Может, поэтому он так мастерски справлялся с «Радионяней». Я понимаю, что незаменимых людей нет и исполнители найдутся всегда, но такие авторы – на вес золота.