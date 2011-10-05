Безруков сделал подарок музею
№ 39(280) от 06.10.2011 [ «Аргументы Недели » ]
Сергей Безруков, недавно посетивший с гастролями Воронеж, сделал его жителям подарок. Актер «поощрил» местный музей костюмами со съемок фильма «Есенин», в котором он сыграл прославленного поэта.
Это – подарок Безрукова ко дню рождения писателя. Напомним, 3 октября поэту исполнилось бы 116 лет.
Жизнь Сергея Есенина трагически оборвалась 28 декабря 1925 года при невыясненных обстоятельствах. По наиболее распространенной версии, поэт в состоянии депрессии покончил жизнь самоубийством.
Похоронен он в Москве на Ваганьковском кладбище.
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