Безруков сделал подарок музею

Сергей Безруков, недавно посетивший с гастролями Воронеж, сделал его жителям подарок. Актер «поощрил» местный музей костюмами со съемок фильма «Есенин», в котором он сыграл прославленного поэта.

Это – подарок Безрукова ко дню рождения писателя. Напомним, 3 октября поэту исполнилось бы 116 лет.

Жизнь Сергея Есенина трагически оборвалась 28 декабря 1925 года при невыясненных обстоятельствах. По наиболее распространенной версии, поэт в состоянии депрессии покончил жизнь самоубийством.

Похоронен он в Москве на Ваганьковском кладбище.