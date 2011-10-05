Химеры гения

Много лет кочующая по Европе выставка механизмов, созданных по чертежам Леонардо да Винчи, добралась до Петербурга (Артиллерийский музей). Это презабавное зрелище.

Существуют разные версии того, почему гений Леонардо столь мощно прозревал сквозь время, изобретая механизмы, которые явились «во плоти» лишь много столетий спустя. Одна из них, самая остроумная, утверждает, что Леонардо да Винчи был человеком ХХ века и случайно попал в прошлое. Пытаясь вспомнить окружавшую его действительность, несчастный по памяти рисовал контуры чудесных и навсегда утраченных машин, но как они действуют, он, собственно, не знал. Поэтому его чертежи – это воспоминания дилетанта.

Авторы выставки «Гений да Винчи», в общем, льют воду на мельницу этой гипотезы. Химерическая техника, воплощающая наброски да Винчи, совершенно очаровательна и бессмысленна, как всё подлинно прекрасное. Это можно назвать своего рода «палеонтологическим музеем», только техники, а не естественной истории – эдакие «чучела» правелосипеда, прапарашюта, прабронетранспортёра и пр., милые в своей громоздкой первозданности. Выполненные из хороших натуральных материалов, бронтозавры техники радуют совершенно по-детски: некоторые из них, самые немудрёные, разрешено вращать за ручку или дёргать за веревочку, и что-то такое опустится, поднимется и звякнет или стукнет.

Вдобавок с помощью новейших технологий можно разглядеть какие-то мелкие фрагменты «Джоконды», которые потом художник убрал – кусочек пейзажа или пальца героини. Надо же! У посетителей выставки внимательные, сосредоточенные лица…

Ох уж эта «Джоконда».

Зал в Лувре, где она вывешена, наполнен отборной, первостатейной живописью итальянского Возрождения. Однако полчища туристов на неё не глядят – их блистающие маниакальным огнём фотовспышек взоры устремлены только на Загадочную даму. Слева от Джоконды – посмотрите при случае – расположен автопортрет художника Якопо Тинторетто. Огромными изумлёнными глазами возмущённый портрет смотрит на творящееся безобразие, как бы взывая к людям: вы что?! Откуда весь этот ажиотаж?!

Это понять невозможно, остаётся только смириться. У гениев есть одно несомненное и бесспорное свойство: столетия после смерти они являются источником пропитания для множества предприимчивых людей. Да Винчи тут в первых рядах.