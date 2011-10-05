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Кому интересна чужая актриса?

№ 39(280) от 06.10.2011 [«Аргументы Недели », подготовила Татьяна НИКИШИНА ]

Кому интересна чужая актриса?

Когда-то Юлия ВЫСОЦКАЯ выглядела романтичной девушкой с длинными волосами. Сегодня у жены известного режиссёра Андрея Кончаловского имидж деловой женщины, да и волосы стали намного короче. Она успела сняться в таких фильмах, как «Дом дураков», «Глянец», «Щелкунчик и Крысиный Король», но всенародную популярность приобрела благодаря бойкому задору в передаче «Едим Дома!»

- Юля, как-то вы признались, что не считаете себя реализовавшейся как актриса. А почему вас редко зовут сниматься?

–  Между режиссёром и актёрами на съёмочной площадке необходимо взаимопонимание, важно, чтобы они говорили на одном языке, чтобы их волновали одни и те же идеи. Это почти что любовный дуэт, поэтому хорошие режиссёры часто ищут своих актёров. А я актриса Кончаловского, которая у него работает. Кому интересна чужая актриса?

– Зато с кулинарией у вас складывается всё отлично, недавно открыли собственный ресторан. Честно говоря, все ждали, что готовить вы будете…

– Я хорошо готовлю на домашней кухне и могу накормить человек 20. Как-то у меня было столько гостей. Но я не профессиональный повар и поэтому предпочитаю участвовать в разработке меню. Вот вчера ночью пекла печенье и сейчас везу в ресторан, чтобы показать, каким оно должно быть.

– Это вы попросили мужа, чтобы он вам ресторан купил?

–Он не покупал мне ресторан. В Москве дорогая аренда, и мы бы вряд ли это сами потянули. У нас есть партнёры, которые вложили с нами  деньги 50 на 50.И деньги на ресторан я заработала сама. Идея о ресторанном бизнесе появилась после выхода моей передачи. Меня часто спрашивали: «А почему бы вам не открыть свой ресторан?» И на закрытии Лондонского международного экономического форума я сделала меню, которое, как бы нескромно это ни звучало, имело успех. Потом Кирилл Гусев пригласил меня поработать гастрономическим куратором в одном из своих ресторанов. И тогда я поняла, что моё видение еды находит единомышленников, если хотите, поклонников. Есть люди, которые приходят в ресторан не для того, чтобы показать себя и посмотреть на других, а чтобы поесть.

– Не так давно в Тоскане вы с мужем купили дом. Чем он отличается от подмосковного?

– Мы купили старый полуразрушенный дом, который потом восстановили. По архитектуре он абсолютно итальянский, но по наполнению наш, русский. И это несмотря на то, что в нём стоит итальянская мебель и итальянское оливковое масло на кухне. Мы постоянно возим туда русские книги, много чего перевезли из московского дома. Например, красивые украинские рушники, которые, как мне сказали, были сделаны в начале XX века. Они из серого льна и необыкновенно красиво вышиты. В Тоскану мы приезжаем только на каникулах. Дети учатся во французском лицее, а без них в доме было бы как-то грустно.

– Как вы там время проводите? С какими итальянскими знаменитостями дружит Андрей Кончаловский?

– Мы принимаем гостей, путешествуем, на велосипедах катаемся, на лошадях, много готовим. В этом году у нас впервые был огород, мы варили варенье и готовили томатные соусы. Целый холодильник забили домашними консервами! В Италии у нас много друзей, в том числе и итальянцев. Мы не задумываемся, о том насколько знамениты наши друзья, и вообще, разбрасываться именами, на мой взгляд, это дурной тон.

– Старшие дочери Андрея Кончаловского (Александра, Дарья, Наталья, Елена) приезжают к вам в гости? Чем они занимаются?

–Лена и Наташа – это дочери Андрея Сергеевича от предыдущего брака – бывают у нас чаще всего. Летом обязательно приезжают на пару недель или пару месяцев. Иногда мы просто пересекаемся. Когда были на гастролях в Италии, Наташа приезжала смотреть «Дядю Ваню» в Милан. К французской дочке Александре мы часто ездим в Прованс, встречаемся на Каннском кинофестивале, благо, что она живет недалеко от Канн. Наташа изучает политику в очень престижном французском университете, в этом году по студенческому обмену поехала на год в Стокгольм. Лена поступила в ГИТИС на театроведенье, она хорошо рисует. Даша воспитывает четверых детей: трёх парней и одну девочку. Все красавцы невероятные. У Саши тоже четверо: две девочки и два мальчика. Они очень правильные мамы. Из тех, кто не даёт детям антибиотиков и обливает холодной водой.

– С кем из них у вас более тёплые отношения?

– У меня со всеми хорошие отношения. Наверное, у них есть чувство боли, что отец живёт не с ними, но я не думаю, что кто-то винит в этом меня. Они понимают, что их отец очень сильный человек и он принимает те решения, которые считает нужным принять.

– У Андрея Кончаловского имидж ловеласа, который он сам и поддерживал. То, что он столько лет с вами, это ваша заслуга, судьба или возраст?

– Я не думаю, что есть ответ на этот вопрос. Для себя решила, что это судьба. Но я не фаталист, верю, что на многие вещи мы можем влиять сами.

– Вы не в обиде на мужа, что в самом начале он заявил, что серьёзных отношений между вами быть не может?

–Если бы он мне тогда пообещал, что мы поженимся, сказал, что, мол, влюбился в меня с первого взгляда, то я вряд ли бы отнеслась к его словам серьёзно. Наверное, бывают такие удивительные отношения, когда всё складывается с первого мгновения, но в принципе я бы посоветовала молодым девушкам осторожно относиться к мужчинам, которые в первый же вечер обещают сказочные горы.

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