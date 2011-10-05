//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

Самое независимое расследование

№ 39(280) от 06.10.2011 [«Аргументы Недели », подготовил Александр ГАВРИЛОВ ]

Самое независимое расследование

Известный журналист Николай НИКОЛАЕВ до ТВ трудился инженером на стройке и играл в ВИА «Золотая середина». Попав на телевидение, работал на НТВ криминальным репортёром, вёл собственное «Независимое расследование». Затем эта программа перекочевала на Первый канал. В конце сентября на РЕН ТВ в эфир вышло старое-новое «Независимое расследование РЕН ТВ с Николаем Николаевым».

- Николай, в чём разница между нынешним «Независимым расследованием» на РЕН ТВ и теми, предыдущими программами?

– Принципиальное различие – у нас не будет студии. Сейчас большинство студийных ток-шоу представляют собой «чаячий базар», где все приходящие эксперты пытаются перекричать друг друга. Мы решили от этого отказаться, достоверность расследования будет заключаться именно в присутствии ведущего на месте события, о котором идёт речь. События мы выбираем сами, здесь РЕН ТВ даёт нам полный карт-бланш, и я, что называется, выезжаю на место преступления.

Что интересного уже расследовали?

– Например, много нового узнали о катастрофе авиалайнера Ту-134 под Петрозаводском, которая произошла 20 июня этого года. Сенсационным оказался рассказ диспетчера службы поискового аварийно-спасательного обеспечения полётов аэропорта Петрозаводска. Эта служба могла приехать на место крушения очень быстро. Чуть ли не через минуту после трагедии, потому что находилась буквально в 500 метрах от места падения самолёта. У них есть мощная машина «Ураган», которая может забить пламя с расстояния 50 метров. Если бы спасатели прибыли вовремя, смогли бы потушить горящий самолёт, а там ведь ещё были живые люди. Но они не получили должной команды, вообще были не очень расторопны и приехали минут через двадцать. В итоге многие пассажиры сгорели заживо. Никто до нас об этом не говорил, диспетчер впервые рассказал об этом «Независимому расследованию РЕН ТВ». Его, кстати, за эти откровения сразу же уволили. Но он знал, на что шёл, он просто не мог молчать, не мог вот так, как ни в чём не бывало приходить на работу в коллектив, который не спас такое количество людей…

Я так понимаю, вас интересуют только актуальные события и преступления? Насколько громкими, резонансными они должны быть, чтобы попасть в объектив вашей камеры?

– Конечно, прежде всего нас интересует то, что происходит сейчас: серьёзные происшествия, уголовные дела, катастрофы и так далее. Но есть и не очень старые истории, которые до конца так и не расследованы. Они тоже могут попасть в зону нашего внимания.

Например, гибель лайнера Ту-154, который 10 лет назад летел из Тель-Авива в Новосибирск и был сбит над Чёрным морем во время военных учений украинской ракетой. Погибли 78 человек. Украина до сих пор говорит – это не мы, хотя и заплатила некоторую компенсацию семьям погибших, назвав это, впрочем, «добровольными пожертвованиями». То есть не признавая это как компенсацию на уровне государства. А вот авиакомпании «Сибирь» в иске за сбитый самолёт было отказано. Я очень внимательно прочитал заключение киевского суда, который отказал «Сибири» в компенсации. Там говорится, что российский МАК провёл «неправильное расследование». Дескать, некий предмет действительно взорвался на уровне 15 метров над кораблём. Но, поскольку обломки сбитого самолёта упали на неведомую глубину и не найдены, говорить, что эта ракета была украинской, достоверно невозможно. Что интересно, даже члены нашей, российской, комиссии отказались говорить с нами об этой катастрофе.

Почему?

– Потому что есть ведомственные интересы, которые до сих пор никуда не исчезли. Дело в том, что именно Россия предоставила в аренду Украине полигон, откуда во время учений была ошибочно выпущена эта ракета. И тут столько интересов переплелось!.. Что самое страшное, все мы, обыкновенные пассажиры, летая сейчас обычными рейсами, не можем быть до конца уверенными, что в зоне пролёта самолёта не проходят какие-либо боевые учения. И что кто-то опять не запустит по ошибке ракету в сторону нашего лайнера.

Николай, ваша работа иногда по-настоящему опасна для жизни. Как вы защищаетесь от реальных угроз?

– Знаете, после покушения на Влада Листьева многим журналистам, расследующим опасные темы, дали охрану. У меня её никогда не было, в своё время я от неё отказался. Может, я покажусь наивным, но моё главное оружие против агрессии и угроз – это улыбка. В сложных ситуациях стараюсь прежде всего не конфликтовать, перевести всё в юмор. Например, во время абхазо-грузинской войны у меня были проблемы на нашей российской границе. Я снял материал о том, как абхазских беженцев не впускают в Россию, и полковник-пограничник требовал отдать эти кассеты, иначе вход для меня тоже был бы закрыт. Наивно улыбаясь, я сказал офицеру: «Да зачем вам эти кассеты? Они пустые, я их уже перегнал по спутнику. А когда они по спутнику перегоняются, то сразу автоматически стираются». И – широко улыбнулся. И полковник поверил в мою вынужденную смешную ложь, меня пропустили… Вообще, если бы я не относился с юмором к ситуациям, которые у меня иногда возникают по работе, я бы давно сошёл с ума.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Эрдоган понимает, что Зеленский - это желторотый птенец без власти»

«Эрдоган понимает, что Зеленский - это желторотый птенец без власти»

Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Реджепом Эрдоганом рассказал, что носит браслеты с именами «пленных моряков» и не снимет их, пока... О том, что и клоуну иногда нужно быть талантливым, размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.

//Общество

Владимир Жириновский: Во время перестройки я сам участвовал в митингах

Владимир Жириновский: Во время перестройки я сам участвовал в митингах

Пожалуй, нет ни одного человека, который бы не имел своего мнения по поводу митингов, которые прошли в Москве. По данному поводу высказался Владимир Вольфович Жириновский специально для «Аргументы Недели».

//В мире

В ДНР сделали экстренное заявление о приведшей к уничтожению безоружного ополченца провокации ВСУ

В ДНР сделали экстренное заявление о приведшей к уничтожению безоружного ополченца провокации ВСУ

Вооруженные силы Украины осуществили новую провокацию в зоне боевых действий в Донбассе. Об этом говорится в поступившем в распоряжение интернет-СМИ экстренном заявлении Народной милиции ДНР.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Происшествия

На полигоне под Ачинском прогремели новые взрывы, есть пострадавшие

На полигоне под Ачинском прогремели новые взрывы, есть пострадавшие

Экстренные службы Красноярского края сообщили, что недалеко от Ачинска возле склада с артиллерийскими снарядами вновь прогремел взрыв. Ударная волна травмировала пятерых человек.

//В мире

Зеленскому нашли замену

Зеленскому нашли замену

Украинская киностудия «Квартал 95» лишилась сразу руководителя и одного из участников после того, как шоумен и комик Владимир Зеленский был избран президентом страны.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Как ВСУ расстреливают школу в Золотом

Как ВСУ расстреливают школу в Золотом

7 августа президент Украины Владимир Зеленский после загадочной гибели 4-х украинских военнослужащих позвонил главе российского государства В.Путину с мирной инициативой. А уже 8 августа, киевские вооруженные формирования обстреляли школу прифронтового Золотого-5 в районе Первомайска…

//Непознанное

«Предсказание астрономов» о конце света в 2019 году из-за Нибиру появилось в СМИ

«Предсказание астрономов» о конце света в 2019 году из-за Нибиру появилось в СМИ

В декабре 2019 года Землю ждет столкновение с планетой Нибиру, что приведет к концу света. С таким предсказанием выступили астрономы, утверждается в заметке, выложенной на страницах отечественных интернет-СМИ.

//В мире

Мексика и США - заклятые друзья?

Мексика и США - заклятые друзья?

Сегодня в Мексике вы не встретите ни одного человека, который при упоминании Дональда Трампа не изобразил бы какой-нибудь эмоции на лице. Во-первых, потому что мексиканцы очень открытый и народ, во-вторых, непростая история американо-мексиканских отношений может стать одной из "страшных историй"...

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Что скрывает дым сибирских пожаров

Что скрывает дым сибирских пожаров

Как говорили в старину, всё у нас не понос, так золотуха. Вот и сегодня Приангарье и Дальний Восток тонут, а Иркутская область, Красноярский край и Якутия дымятся и горят. На Лене и её притоке Алдане – сильный запах задымления, капитаны судов стараются не идти по рекам ночью, если по воде стелется дым и ничего впереди не видно.

//Общество

"Часть акватории Северного моря после взрыва заражена радиацией. Это национальная трагедия", считает Андрей Караулов

"Часть акватории Северного моря после взрыва заражена радиацией. Это национальная трагедия", считает Андрей Караулов

После взрыва в Северодвинске полностью закрыта часть акватории Северного моря. По требованию Минобороны в Двинской губе запрещено свободное плавание гражданских судов в том числе рыболовецких шхун.

//Новости СМИ2

//В мире

Трамп забыл о Зеленском

Трамп забыл о Зеленском

Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить Зеленского, когда журналисты спросили у лидера США о визите президента Украины в Белый дом.

//Общество

Как продлить жизнь своего смартфона?

Как продлить жизнь своего смартфона?

Специалисты рассказали, какие ошибки люди допускают при обращении со смартфоном. По мнению экспертов, гаджет может служить гораздо дольше, если выполнять некоторые правила.

//Общество

В Минсельхозе ответили, зачем уничтожается «санкционка»

В Минсельхозе ответили, зачем уничтожается «санкционка»

В Минсельхозе рассказали, для чего в России уничтожаются санкционные продукты. В пресс-службе ведомства заявили, что запрещенные продукты могут оказаться опасными для здоровья граждан и некачественными.

//live

«Въезд на прибайкальскую территорию должен стоить дорого!»

«Въезд на прибайкальскую территорию должен стоить дорого!»

Для привлечения внимания к проблеме загрязнения Байкала состоялся марафонский заплыв «За чистый Байкал». О проблемах этого уникального водоема размышляет директор Института водных проблем РАН Виктор ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН.

//В мире

Трампа обвинили в отсутствии человечности из-за фотографии с младенцем

Трампа обвинили в отсутствии человечности из-за фотографии с младенцем

Президента США Дональда Трампа и его супругу Меланью в Сети раскритиковали за фотографию с двухмесячным ребёнком, чьи родители были убиты во время стрельбы в Эль-Пасо.

//Происшествия

В Геленджике полицейские забрали с прибывшего борта авиадебошира

В Геленджике полицейские забрали с прибывшего борта авиадебошира

В Геленджике полицейские в аэропорту задержали дебошира, прилетевшего на курорт из Екатеринбурга. Сообщается, что мужчину забрали в дежурную часть прямо с борта самолета.

//Новости партнеров

//В мире

В Турции призвали Эрдогана признать Крым российским

В Турции призвали Эрдогана признать Крым российским

Лидер турецкой политической партии «Vatan» Догу Перинчек призвал президента Турции Реджепу Эрдогану нужно признать Крым российской территорией чтобы дальше продолжать сотрудничать с Москвой.

//Общество

Психологи поделились основами эффективного тайм-менеджмента

Психологи поделились основами эффективного тайм-менеджмента

Психологи дали несколько советов, как эффективно распределять своё время и успевать все намеченные дела. По мнению специалистов, одним из первых шагов к успешному тайм-менеджменту должно стать составление списка дел с указанием времени для их исполнения.

//Общество

В Минкультуры предложили запретить посетителям кинотеатров брать на сеансы свою еду

В Минкультуры предложили запретить посетителям кинотеатров брать на сеансы свою еду

В российском Министерстве культуры предложили ввести запрет на еду в кинотеатрах, которую зрители приносят с собой. Аргументируется подобная инициатива тем, что бары кинотеатров теряют выручку.

//Происшествия

Власти рассказали, почему под Ачинском произошёл новый взрыв

Власти рассказали, почему под Ачинском произошёл новый взрыв

Власти Красноярского края рассказали, что стало причиной нового взрыва на военном складе под Ачинском. Согласно официальному сообщению, один из снарядов сдетонировал во время разминирования территории.

//В мире

Латвийского певца Интарса Бусулиса назвали «латышской рукой Кремля»

Латвийского певца Интарса Бусулиса назвали «латышской рукой Кремля»

Иногда не понимаешь, а что в голове людей, которые несут чушь. Критике подвергся латвийский певец Интарс Бусулис, который принимает участие в российской программе «Три аккорда».

//В мире

Авиакомпания объяснила почему российский лайнер пролетел через воздушное пространство Украины

Авиакомпания объяснила почему российский лайнер пролетел через воздушное пространство Украины

В российской авиакомпании S7 Airlines объяснили, почему самолет Boeing-738, следовавший рейсом Бари-Москва, нарушил все существующие запреты и совершил пролет через воздушное пространство Украины.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Быстрый способ снижения артериального давления без таблеток подсказали специалисты
2

Трампа обвинили в отсутствии человечности из-за фотографии с младенцем
3

Первые зампреды правительства Хабаровского края согласованы Закдумой
4

"Маленький Чернобыль": военные эксперты полагают, что в Северодвинске взорвалась крылатая ракета с ядерным двигателем?
5

В Хабаровском крае женщин в декрете обучат новым специальностям

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры