С «Просвещением» жить интереснее!

Недавно исполнился ровно год, как вышел в эфир телеканал «Просвещение». Владимир КОСЕНЧУК работает в сфере телевидения с 19 лет. Он прошёл путь от электромеханика, оператора, монтажёра до генерального директора Национального образовательного телеканала «Просвещение». О его прошлом, настоящем и будущем обозреватель «АН» и поговорил с Владимиром Евгеньевичем.

- Владимир Евгеньевич, на сайте «Просвещения» в качестве девиза – цитата Николая Гоголя: «Просветить не значит научить, или наставить, или образовать, или даже осветить, но всего насквозь высветлить человека во всех его силах». Вероятно, это и является целью вашего канала?

– Точнее классика не скажешь! Действительно, в нашем понимании просвещать – это не учить, не образовывать. А дать возможность людям захотеть самим познавать мир, дать им некий посыл к поиску новых знаний. Хочется, чтобы наши телезрители могли жить интересно, двигаться вперёд на благо самого человека и общества в целом.

– Расскажите о самых ярких передачах телеканала!

– На мой взгляд, все наши программы интересны и имеют своего зрителя. Например, передача «Семейные ценности» – это социально значимый проект, который помогает людям всех возрастов понять, что семья как была основой существования человека, так и должна ей оставаться в наше беспокойное время. В одной из программ у пятилетней девочки спросили: «Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?» «Мамой», – ответил ребёнок. Вот об этих ценностях повествует наша передача.

– Программа «Высшая школа». Ей уже 20 лет! Не удивляйтесь, я запускал её еще в 1992 году, естественно, на другом канале. А в студии телеканала «Просвещение» у нас всего за год побывали представители около 25 вузов, таких как МИСИ, МГУ, МАИ, МГТУ им. Баумана, Плехановская академия и др.

Приходят ректоры вузов, говорят об успехах и проблемах в области высшего образования, об учебных программах, талантливых студентах, новых факультетах. Работая над этой передачей, мы плотно взаимодействуем с Министерством образования, Академией образования РФ.

Что очень важно для меня и всего коллектива канала, так это то, что мы создавали «Просвещение» при поддержке Академии образования РФ и Ассоциации кабельного телевидения РФ.

Есть на нашем канале «Творческая мастерская», раскрывающая молодые таланты в сферах кино и музыки. В студию приглашаются режиссёры, артисты, музыканты, они говорят о творчестве, о поиске новых путей в искусстве, о разных стилях и направлениях. Затем мы показываем «продукт» их творчества. Часто это дипломные работы студентов ВГИКа, например. А музыканты вживую исполняют свои новые произведения.

– Некоторые программы – просветительского, научного плана – мы закупаем. Допустим, сейчас показываем на нашем канале документальный сериал «Пейзажи сквозь время». Художник прямо в кадре рисует пейзаж и рассказывает присутствующим, почему здесь нужен такой штрих, а здесь именно такие цвет и свет. Очень необычный, интересный сериал! Недавно мы закупили ряд художественных фильмов, в основном наших, советских, которые несут добро, нравственные ценности. Правда, художественные картины мы демонстрируем только в выходной день, считаем, что массу хороших фильмов зритель может посмотреть и на других каналах. А вот такие эксклюзивные, умные, серьёзные передачи, которые ежедневно идут у нас, он не найдет нигде.

– Сейчас к производству на нашем канале готовятся около 20 новых проектов. Среди них: «Наука РФ», «Я изобретатель», «Средняя школа» и др.

– Преимущество канала «Просвещение» перед большинством других ещё и в том, что у вас нет навязчивой, пошлой рекламы, которая прерывает передачи в самый неподходящий момент. С другой стороны, а как вы выживаете совсем без рекламы?

– Мы не отказываемся от рекламы, мы просто ищем свою. Разные «телемагазины», реклама обычных потребительских товаров – нам не подходят. Представьте, идёт передача по философии или культурологии – и вдруг врывается реклама, и человек на 5 минут должен забыть о чём-то высоком и переключиться на шампуни и газированные напитки. Нонсенс! Но можно, во-первых, давать рекламу по европейскому стандарту – в промежутках между программами. А во-вторых, мы будем давать ту рекламу, которая соответствует концепции канала «Просвещение». Мы заинтересованы рекламировать российскую промышленность, учебные заведения, издательства, книги. Заинтересованы и в медицинской рекламе, но никогда не будем рекламировать, скажем, всякие сомнительные БАДы. Или экстрасенсов, которые недавно приходили к нам, предлагали делать часовую программу, – мы им категорически отказали.

Сейчас на нашем канале в основном бесплатная социальная реклама. Например, показываем сюжеты, основная задача которых – привлечь в Россию бывших соотечественников из ближнего зарубежья на постоянное место жительства. Надо сказать, создавая «Просвещение», мы изначально не планировали этот проект как коммерческий, канал «Просвещение» – это социально значимый проект, который в первую очередь должен нести практическую пользу нашему телезрителю, помочь найти ответы на самые главные жизненные вопросы: «Как найти себя и самореализоваться?»

– Как можно подключиться к вашему замечательному каналу, подписаться на него?

– Мы присутствуем в пакете АКАДО «Познавательный», в базовом пакете OnLime, в пакете «Супероптимум» на Триколор ТВ и т.д. Сеть распространения телеканала «Просвещение» стремительно возрастает. Сегодня нас уже могут смотреть более 25 миллионов человек. Если ваши читатели не имеют доступа к «Просвещению», но хотели бы его смотреть, они могут обращаться к своим кабельным операторам с просьбой включить наш канал в базовый общедоступный пакет каналов.