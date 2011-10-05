С днем рождения, маэстро!

12 октября в день рождения Лучано Паваротти на сцене Государственного Кремлёвского дворца состоится концерт памяти знаменитого тенора. Паваротти много раз выступал в России. Надежда СОЛОВЬЁВА, председатель правления компании SAV Entertainment, которая и организовала этот концерт, была хорошо знакома с выдающимся певцом. О встречах с Паваротти и о предстоящем 12 октября событии обозреватель «АН» и поговорил с Надеждой Юрьевной.

- Эта программа, посвящённая памяти Лучано Паваротти, была показана уже во многих странах мира. А в России она будет показана впервые, не так ли?

– Да, впервые. Эту программу придумала жена Лучано Николетта Мантовани, которая собрала в проекте самых лучших учеников и партнёров маэстро по сцене. Программа состоит из оперных хитов, которые пел Паваротти, и действительно была показана во многих странах. Мы же хотели провести этот концерт именно в день рождения великого тенора. И вдова согласилась, за что мы ей очень благодарны.

– Впервые вы организовали концерт Лучано Паваротти в 1997 году, когда праздновалось 850-летие Москвы. А как вы познакомились с певцом? Каким он был человеком в обычной жизни?

– Когда в 1997 году зашла речь о том, чтобы сделать концерт Паваротти в России, меня и моего тогдашнего партнёра Евгения Болдина пригласили в Модену, родной город Лучано на севере Италии, где он каждый год делал свой знаменитый проект «Паваротти и друзья». Кстати, в тот год в качестве «друзей» были знаменитые тенора Хосе Каррерас и Пласидо Доминго, тогда я с ними и познакомилась.

Модена – маленький промышленный городок, вроде ничего особенного, но, как у всех итальянских городов, у него очень красивый старый центр. Нас принимали потрясающе! У Паваротти в Модене свой ресторан, он им реально занимался, проверял всё на кухне. В день приезда, вечером, мы ужинали в ресторане Паваротти, где меня больше всего поразило толстенное меню с сотней видов паст и мороженое из… уксуса. Оно было потрясающе вкусным! А на следующий день Лучано предложил прокатиться к морю. «Я покажу вам место, где вырастил своих старших детей», – сказал Лучано. И мы поехали в Форте дель Марми, на Лигурийское побережье. Этот городок произвёл на меня неизгладимое впечатление, впервые в жизни, например, я увидела на пляже километры застеленных хрустящими простынями кроватей, красивых итальянских женщин в туфлях на шпильке, катающихся на трёхколесных велосипедах. Мы провели там с Паваротти два чудесных дня, и после этой встречи очень подружились.

– Концерт, как уже было сказано, пройдёт в день рождения Паваротти. Я знаю, вы присутствовали на 70-летии выдающегося тенора. Интересно, что вы ему подарили в тот день?

– Юбилей справляли в Нью-Йорке, в чудесном итальянском ресторанчике. Я всю дорогу думала, что же подарить маэстро. И купила шаль, которую делают в Индии из бородок молодых козочек, она называется шартуш. Тончайшая кашемировая шаль, которая пролезает в крошечное кольцо. А тёплая – как шуба! В Америке она стоила сумасшедшие деньги, но я знала, что Лучано очень любит разные шарфы и шали – бережёт горло. И, помню, он радовался этому подарку как ребёнок. Подходил чуть ли не к каждому гостю, а там было человек двести, и говорил: «Смотрите, что мне Надя подарила!» Потом взял у маленькой худенькой Николетты кольцо, которое она носила на мизинце, и всем стал показывать, как эта шаль пролезает через него…

Лучано был очень сложный человек, ограниченный в подвижности: у него было редкое заболевание суставов. Он очень любил играть в покер и меня научил играть. Играл потрясающе и всех обыгрывал. Я помню, как его менеджер ходил с карманами, полными купюр, и… отдавал деньги проигравшим, потому что все отказывались садиться за стол, заранее понимая, что потерпят фиаско. А в конце жизни он вдруг перестал играть в покер. Мы делали его концерт в Питере, и он привёз туда четверых школьных друзей-итальянцев. И вечерами они играли в какую-то старинную итальянскую карточную игру, суть которой вообще никто не мог понять. И эти четверо его друзей, между прочим, летали с ним по всему миру, только для того чтобы играть в эту игру… Вот таким необычным, удивительным, гениальным человеком был Лучано Паваротти!

– Слышал, что есть идея записать этот концерт памяти великого тенора и выпустить специальный альбом?

– Да, есть планы выпустить благотворительный альбом. Деньги от его продажи пойдут на поддержку итальянских оперных школ, все мы знаем, как итальянцы трепетно относятся к своим традициям, особенно оперным.

– Надежда Юрьевна, кого ещё вы привозите в Москву этой осенью?

– Эта осень очень «урожайная». 7 и 8 ноября состоятся концерты Sade. Я считаю, это выдающееся событие, ведь певица никогда не выступала в России. А сейчас её мировой тур просто «разорвал» мир, все, кто был на нынешних концертах Sade, говорят, что ничего подобного не видели. А ещё у нас будет Элтон Джон, 14 ноября, с потрясающей новой программой и музыкантами. 1 декабря состоится концерт «Roxette». Особо хочу сказать и о концерте Юрия Шевчука 9 ноября, программа называется «Иначе». Там действительно многое будет иначе: песни, музыка, декорации, свет. Первый концерт в «Олимпийском», а потом мы повезём это потрясающее шоу по всей стране.