Да здравствует смех на «Юмор FM»!

29 сентября в Crocus City Hall радиостанция «Юмор FM» собрала лучших представителей российского юмора и самые популярные песни сезона в ярком шоу «Все хиты «Юмор FM» на Первом». «На Первом» – потому что полная телеверсия концерта будет показана по Первому каналу.

В этот вечер в Crocus City Hall от скопления звёзд рябило в глазах. За кулисами разгуливали Михаил Жванецкий и Иван Ургант, Андрей Макаревич и Вера Брежнева, Дмитрий Нагиев и Армен Джигарханян, Лолита и ребята из шоу «Уральские пельмени», Николай Басков, Валерий Меладзе и многие другие участники и гости представления. «Все хиты «Юмор FM» на Первом» – это уникальный и очень значимый проект, – сказал Юрий Костин, президент «Вещательной корпорации «Проф-Медиа» (ВКПМ), в которую входит радиостанция «Юмор FM». – Впервые на публике, а не в эфире, мы демонстрируем, как изменился юмор в нашей стране. Современный юмор уже ближе к сатире, это не юмор ниже пояса, абсолютно не пошлый юмор. Поэтому и критерии отбора исполнителей, участников проекта были очень жёсткие».

И вот после такого жёсткого отбора зрители смогли увидеть лучшие номера популярнейших юмористических шоу: КВН, «ПрожекторПерисХилтон», Yesterday live, «Большая разница», «Даёшь молодёжь!», «6 кадров» и многих других. Свои хиты исполнили Лолита, Валерий Меладзе, Ёлка, «ВиаГРА», Дима Билан, Вера Брежнева и другие звёзды. А обозреватель «АН» поговорил с некоторыми из гостей и участников программы о значении юмора в их жизни, об отношении к современному юмору и любимых шутках.

Михаил Жванецкий:

– У меня лично не совсем юмор. Это юмор и ещё что-то. Настоящая публика начинает смеяться там, где не смешно. Тогда я понимаю, что они ценят мышление больше, чем остроту. Меня часто спрашивают: а как вы относитесь к современному молодёжному юмору? Ну, нет молодёжного юмора, и нет стариковского. Есть юмор, который вызывает смех и который не вызывает смех. Передача КВН, например, мне нравится, некоторые команды делают иногда прекрасные вещи. Хотя «в целом по стране» планка опустилась, в формуле «юмор и ещё что-то» это «что-то» потеряно. Юмор остался, да. Однако смешно, но – не весело. Бывает же такой парадокс! Смешно, но не весело. Сейчас некоторые мои знакомые, когда видят по ТВ юмористическую передачу, переключаются на другой канал. Я не думал, что доживу до того времени, когда люди будут избегать юмора!

Дмитрий Нагиев:

– Юмор для меня на втором месте после женщин. Правда. Я очень нежно отношусь к КВН, в их шутках всегда есть какая-то свежесть. Хорошо относился к Comedy Club, пока их работа не стала на поток. Я знаю, что такое поток: когда-то наш «Осторожно, модерн!», как только мы стали на поток, иссяк, свежесть пропала… Вообще я люблю импровизационный юмор, люблю разыгрывать людей. Например, одному нашему режиссёру мы как-то обмотали машину скотчем. На это, кстати говоря, было потрачено много времени и самого скотча. Когда уставший и изнурённый работой режиссёр вышел из студии, желая поскорее уехать домой, он увидел, что его машина похожа на кокон. Где-то с час он отдирал этот скотч. Теперь я понимаю всю глупость этой шутки, но тогда нам всем было очень смешно!..

Лолита Милявская:

– Современный российский юмор – он сейчас, на мой взгляд, для разных фокус-групп. Есть юмор для тех, кому 6–7 лет, есть для тех, кому за 50. Мои предпочтения – это «6 кадров», моя любимая Анна Ардова, сериал «Воронины». А кому-то нравится Евгений Петросян и вся его шумная ватага… Еще люблю анекдоты, но непременно с матом, если мат вычёркиваешь, анекдот получается несмешной. Вообще очень мало смешных анекдотов без мата. А сама я шучу очень просто. Я сейчас поправилась и, когда хочу поиздеваться над кем-то или, напротив, развеселить чопорную публику, надеваю на мероприятие очень короткое платье. И, видя потом чьи-то изумлённые лица, – мол, как она посмела в своём возрасте и своём весе надеть такое мини! – хохочу про себя. У людей просто отсутствует чувство юмора, а я считаю такой наряд очень эпатажным и смешным!

Сергей Лазарев:

– Я ко всем проблемам, которые происходят в моей жизни, стараюсь подходить с юмором. Вообще я родился 1 апреля, поэтому юмор, как вы понимаете, со мной по жизни всегда. Например, ещё в 12 лет, будучи солистом ансамбля «Непоседы», я записал заглавную песню к тележурналу «Ералаш» – «Мальчишки и девчонки». И вот до сих пор она звучит. А в 14 лет я уже сам снялся в «Ералаше».

Юмор, на мой взгляд, это что-то импровизационное, что рождается на ваших глазах, неожиданно и к месту. Сам я часто шучу. Обижаюсь ли на пародии в свой адрес? Нет, на добрые пародии и даже острые, но смешные колкости я никогда не обижаюсь. Часто сам подшучиваю над коллегами. Вот недавно Коля Басков застраховал свой голос. Чуть ли не на миллион долларов! Я его сейчас часто подкалываю, а почему бы ему не застраховать своё лицо, белы рученьки, роскошную шевелюру? Я свой голос страховать не собираюсь. Представляете, вот так застрахуешь и, не дай бог, действительно потеряешь. А потом ведь не факт, что выплатят!

…После концерта зрители долго не отпускали со сцены любимых артистов. Остаётся добавить, что телеверсия шоу «Все хиты «Юмор FM» на Первом» будет показана осенью этого года.