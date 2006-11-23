Андрей Малахов стал писателем?
№ 29(29) от 23.11.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Андрей Малахов: Этот любовно-детективный роман был навеян мне впечатлениями от просмотра «Секса в большом городе» и личным опытом. Сюжет романа закручен вокруг пяти главных героев - телеведущего ток-шоу «Большая стирка» по имени Андрей, его дамы сердца Марины и трех редакторш этой программы. Образ блондинки в романе собирательный. Я работал над книгой больше полугода. Могу сказать, что писал ее без спешки, когда мне этого хотелось. Обычно я выдавал по одной страничке в день.
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