Почему Чулпан Хаматова больше не ведет программу «Жди меня»?

Чулпан Хаматова: Мои дочки телевизор не смотрят – у нас его просто нет. Наше телевидение – скучное, пошлое и неинтересное. Но «Жди меня», по-моему, все-­таки не совсем телевидение. А может, и совсем не телевидение… Поэтому, когда меня попросили помочь (пока Маша Шукшина сидела с ребенком. – «АН».), я согласилась. Для актрисы это скорее минус, потому что слишком часто мелькать на экране – плохо. Теперь вместе с Игорем Квашой программу снова ведет Мария Шукшина, которую я заменяла. Зато я и подумать не могла, что в этом мире есть столько потрясающих личностей… Вообще как актриса я очень многое здесь подсмотрела. Например, впервые поняла, что значит по-настоящему сдерживать слезы.