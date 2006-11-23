Елена Кондулайнен играет время

20 ноября Первый канал начал показывать многосерийный фильм «За все тебя благодарю». Сначала зрители увидят повторение серий, которые уже были в эфире минувшей зимой, а затем новые. Интересно, что у старых и новых серий разные режиссеры. Первый вариант, который все видели, снимал Никола Каптан, вторую часть - Валерий Шалыга. Каптан в это время был занят съемками сериала «Махно», который уже посмотрели на Украине. Причем роль Фрунзе в этом фильме сыграл... Шалыга. Такая вот кинематографическая взаимовыручка. Новые серии «За все тебя благодарю» также с успехом прошли на Украине.

Успех фильма комментирует исполнительница одной из главных ролей Елена Кондулайнен:

- Знаете, какая сверхзадача артиста? Одно дело сыграть роль, образ. А другое - сыграть время. И вот это время, эпоха как раз были сыграны. Это высший пилотаж. Во время засилья низкокачественных, дурных сериалов народ уже привык к плохой игре артистов, но здесь мы пробили эту стену!