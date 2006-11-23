В КВН играть не запретишь

К юбилею Александра Маслякова на Первом канале показали документальный фильм «Личная жизнь Александра Маслякова». «Клуб веселых и находчивых» за эти годы сильно изменился, а ведущий - все тот же, каким он был и сорок лет назад.

Рассказывает Александр Масляков:

- Пора юношеского романтизма, она осталась далеко позади, а в творческом коллективе, я убежден, без диктата не обойтись. Иначе все это растащится замечательными гениями, которых везде хватает. Мы ведь живем в сложное, непростое, очень на деньгах завязанное время. Но главное в КВН - это, конечно, молодняк, которому несть числа. Который умен, талантлив и остроумен - он есть и будет, а значит, эта передача, игра, - она из разряда, извините, вечных.

Подавляющее большинство, 99 процентов из тех, кто в юности начинает играть в КВН, в юности и заканчивают. По пальцам одной руки или двух рук можно перечислить тех кавээнщиков, которые остаются на виду, на телевидении, где-то в публичных профессиях. Меня, например, поразил Геннадий Зюганов. Некоторое время тому назад я узнал, что он был капитаном кавээновской команды в институте. Когда у нас в МИИТе появилась команда КВН, я уже был на 4-м курсе и, кстати, просто болел... Мой друг был капитаном команды МИИТа. Однажды им потребовался ведущий - я вышел на сцену. С тех пор на ней и стою.