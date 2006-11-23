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Модный критик

Александру Вертинскую веселит и шокирует наша одежда

№ 29(29) от 23.11.2006 [«Аргументы Недели », Таня ГЕЙНС ]

-Полгода вы делали на «Домашнем» передачу «Дом с мезонином», а потом бросили ее из-за того, что перетрудились. Почему вы остановились на «Снимите это немедленно?»

- На съемку двух этих программ у меня уходило две недели ежемесячно. А я еще рисую, занимаюсь декором и интерьером, у меня муж, дочка... Я просто разрывалась на части! Поскольку СТС - канал популярный и рейтинги у нашей программы огромные, то ничего удивительного в том, что я выбрала «Снимите это немедленно», нет. А когда узнала, что эту программу СТС выдвинули на ТЭФИ, то поняла, что сделала правильный выбор.

- Во всех своих интервью вы говорите, что ТВ - не самое главное в вашей жизни. А для чего оно вам вообще нужно?

- Помимо всего прочего, ТВ для меня - это работа с коллективом. А такого в моей жизни еще не было, я всегда была художником-одиночкой.

- Передачу «Снимите это немедленно» вы ведете 3 года и, по вашим словам, за это время вы немного устали от однообразия...

- Я веду эту передачу последний год и одновременно работаю над новым познавательным проектом. Для меня это интереснее, чем переодевание девушек.

- Писали, что на СТС вас подсиживает Анастасия Волочкова...

- Мне ничего об этом не известно. Я не знакома с Волочковой, ни разу не видела ее ни на сцене, ни в жизни. Может быть, она и хотела бы быть ведущей, но ее никто не пробовал на эту программу.

- На выступления Волочковой вы принципиально не ходите?

- Да. Я не считаю ее балериной.

- Что говорят о вашей передаче ваши родственники?

- Мама смотрит практически все мои передачи. В самом начале она вместе с моей тетей Анастасией давали профессиональные комментарии: «Не опускай голову вниз. Держи спину прямо. Поговори с оператором, как надо правильно себя вести, когда тебя снимают». Мама никогда не хотела, чтобы я занималась кино или ТВ. Но отнеслась к моему выбору с пониманием. А мой муж страдает, что меня не бывает дома и что я прихожу уставшая.

- Вы почувствовали себя критиком моды после того, как стали вести передачу?

- Нет. Мои знакомые меня не боятся. Могут спросить: «Шур, как я сегодня выгляжу?» А я: «Супер! Но сумочку сними!» (Смеется.)

- Вас раздражает, как некоторые люди одеваются?

- Да, но я думаю, они одеваются так не специально, у них просто так получается. Меня это одновременно и веселит, и шокирует. Это какое-то абсолютное отсутствие вкуса, отсутствие понятий о своей фигуре, о том, что модно, а что нет, что к чему идет, что с чем сочетается!

- Есть люди, которым вы позволяете критиковать то, как вы выглядите?

- Иногда мне муж может сказать: «Шура, мне кажется, эти сапоги к твоему наряду не идут. Надень, пожалуйста, другие». Я останавливаюсь возле зеркала, оценивающе себя рассматриваю, а потом... иду и переодеваюсь. Емельян очень часто оказывается прав.

- А мужу вы одежду покупаете?

- Классическую он сам, а casual - мы вместе. В плане моды я для Емельяна авторитет. Мой муж очень любит наряжаться. Это у него от меня, раньше он таким не был.

- Пиком безвкусицы вы считаете наряды от Dior. Не боитесь выступать против таких законодателей моды?

- Пиком безвкусицы я считаю не марку, а то, как у нас это носят, как компонуют и преподносят. Посмотрите, как у нас выглядят некоторые якобы модные девушки: эти носы, высокие каблуки, все в обтяг, корсеты, грудь наружу, надписи, чтобы никто не сомневался, что это стоит 10-20 тысяч долларов. На мой взгляд, можно быть модной и сексуальной, будучи одетой достаточно скромно.

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