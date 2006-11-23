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Брат Пушкин, ты не прав…

№ 29(29) от 23.11.2006 [«Аргументы Недели », Серафим КОБЫШ, Минск ]

По традиции в конкурсной программе «Лiстапада» - фильмы, которые успели «отметиться» на других кинофорумах, в том числе и самых престижных. В этом году соревнуются «Ветер, который качает вереск» англичанина Кена Лоуча (Гран-при Каннского фестиваля), «Достало!» эстонца Пеэтера Симма (Гран-при и приз кинопрессы на российском «Киношоке»), «Изображая жертву» россиянина Кирилла Серебренникова (Гран-при «Кинотавра» в Сочи), «Мария» американца Абеля Феррара (спецприз жюри МКФ в Венеции), «Мой Никифор» поляка Кшиштофа Краузе (Гран-при и приз за лучшую режиссуру МКФ в Карловых Варах)...

В некотором смысле «Лiстапад» уникален: главные (а не «поощрительные», как на других фестивалях) награды присуждаются по итогам зрительского голосования. То есть после признания критиками лучшие фестивальные фильмы проходят «проверку на публике» в Минске. На первый взгляд - наивно, но и зрители, и создатели картин, как ни странно, к испытанию «Лiстападом» относятся крайне серьезно.

Поэтому премьера на «Лiстападе» - дело вдвойне ответственное и престижное. Больно уж серьезен кинематографический «контекст», который создает конкурсная программа - есть с чем сравнивать. В этом году фестиваль открылся премьерой ленты «Пушкин. Последняя дуэль» Натальи Бондарчук.

На пресс-конференции перед просмотром режиссер (и сценарист) рассказала, что недавно встречалась с Сашей Пушкиным, одним из немногих живущих ныне потомков поэта. И тот целиком разделяет ее версию гибели своего великого предка. Естественно, после такого заявления Бондарчук показа ждали с большим интересом - что же нового удалось обнаружить Наталье Сергеевне в архивной пыли?

Увы, авторы фильма не пошли дальше добросовестной иллюстрации известных и много раз описанных событий, предшествующих дуэли Пушкина с Дантесом и за ней последовавших. Красивое такое кино - с танцующим царем, делающим изысканные ком­плименты Натали («Я только царь, а вы богиня...»), танцующим красавцем-кавалергардом Дантесом, подло признающимся в любви матери троих детей, не танцующим, а ревнующим, но все понимающим и прощающим поэтом и, конечно, со всей «жадной толпой стоящих у трона свободы, гения и славы палачей».

Лермонтов, кстати, тоже в фильме появляется и даже пытается вызвать Дантеса на дуэль, но тот трусливо убегает от юного поэта.

В общем, несмотря на несомненный профессионализм Сергея Безрукова и актерскую удачу Анны Снаткиной, сыгравших Пушкина и его жену, считать этот фильм новым вкладом в Пушкиниану как-то затруднительно.

А к оригинальным версиям, пожалуй, можно отнести лишь намек авторов фильма на то, что Дантес действовал по заданию мировой закулисы, и смерть великого поэта привела к... Крымской войне.

Но вернемся к фестивальным событиям. Один зритель «Лiстапада» свой выбор уже сделал - специальный приз Президента РБ А.Г. Лукашенко «За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве» был вручен на церемонии открытия известному белорусскому актеру Владимиру Гостюхину.

 

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