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Мои друзья родом из детства

№ 40(281) от 13.10.2011 [«Аргументы Недели », Татьяна НИКИШИНА ]

Мои друзья родом из детства

Известность к Григорию АНТИПЕНКО пришла вместе с сериалом «Не родись красивой», где он сыграл роль сердцееда и президента модного дома. С тех пор актёр успел сняться в таких фильмах, как «Заговор», «Разлучница», «Этим вечером ангелы плакали» и др., но шлейф «Не родись красивой» до сих пор преследует его. И это неспроста. На съёмочной площадке сериала Григорий обрёл долгожданную любовь. Его избранницей стала актриса Юлия Такшина, с которой он растит двоих сыновей.

- Григорий, вас часто узнают на улице?

– Частенько. Чем дальше от Москвы, тем реакция непосредственнее. Некоторые умудряются очень громко разговаривать шёпотом. Так что и за 10 метров понятно, кого они обсуждают. Недавно была удивительная сцена. Я улетал со съёмок из Черногории. В аэропорту была команда наших молодых гимнасток. Малюсенькие такие девочки лет десяти. Они долго шептались, мялись, а потом ко мне подошла самая смелая с большой тетрадкой и спросила: «Это вы играли Андрея Павловича? Можно ваш автограф?» Когда девчонки диктовали мне свои имена, я подумал: «А сколько же им было, когда они смотрели «Не родись красивой»?» Получалось, не больше 3–5 лет. Такая арифметика немножко свела меня с ума. С младенчества являясь моими поклонницами, они же потом скажут, что выросли на моих фильмах.

– На съёмках «Не родись красивой» вы познакомились с Юлией. У вас уже двое детей, а вы все не женитесь. Какую проверку нужно пройти, чтобы стать женой?

– Я никого не хочу проверять, просто не хочу жениться. Мне эта церемония не интересна в принципе. Может быть, лет через 10–15 я изменю свое мнение, а сейчас от всех этих свадебных причиндалов меня просто воротит.

– Но вы же были женаты раньше…

– Тогда я поддался на уговоры своей тёщи, которая была женщиной сильного характера. Она говорила, что так неправильно и что так люди не живут. Мой мозг тогда был неокрепший, сознание тоже, и я поддался. Как показала история, ничего это не укрепило, а только испортило и разладило.

– С Юлей у вас есть творческая конкуренция?

– Наоборот, я очень рад, что она наконец-то начала работать. Юля снимается в замечательной сказке «Двенадцать месяцев». Съёмки проходят в Чехии среди средневековых замков, там у них голливудские технологии и прекрасное отношение к актёрам. У меня нет ни зависти, ни негативных мыслей на этот счёт. Я сам с головой погружён в работу. Снимаюсь во Владивостоке в фильме «После дождичка в четверг». Играю главного героя Сашку, моряка.

– А если Юля станет более востребована, чем вы? Будете говорить ей, что надо и о семье подумать?

– Со временем я пришел к убеждению, что любимой нужно давать свободу. Ты не можешь присвоить себе другого человека, как бы тебе этого ни хотелось. Каждый волен делать всё, что хочет. А контролировать, навязывать свою точку зрения – это неправильно.

– Про вас говорят, что вы очень ревнивый мужчина. Как может ревность уживаться с понятием «свобода»?

Да, от этого недуга непросто избавиться. Но Юля не даёт мне повода для ревности. Да и сам стараюсь не подпускать к себе плохие мысли.

– Читала, что раньше, устраиваясь на многие работы, вы представлялись суперспециалистом, произносили красивые слова, и вас брали. Посоветуйте, как в период безработицы правильно проходить собеседования?

Быть смелее и понимать, куда ты идёшь и что ты от этого хочешь. И если даже не специалист, то возьмёшь кучу учебников и будешь продолжать пудрить мозги начальству. Так самообучением достигнешь определённого уровня, который позволит тебе соответствовать своему месту. А ещё у меня на собеседованиях бессознательно подключалось какое-то актёрское нутро. Это было в начале 90-х, когда идиотизм был во всем. Клоунада такая, что грех было не соответствовать. Сейчас все серьёзнее.

– Вы увлекаетесь альпинизмом, в августе покорили свой второй семитысячник – пик Ленина на Памире. С одной стороны, романтика, а с другой, дело-то опасное…

– Опасное, но, как пел Высоцкий, лучше так, «чем от водки и от простуд». В горах красиво, там жить хочется. А люди какие встречаются! В базовом лагере встретил восходителей из Франции. Человек пять, на вид лет за 60. И они все взошли! Это вызвало во мне немой восторг. Люди умудрились сохранить вкус к жизни, скупо и по-мужски хранят братство, вместе совершают поступки… Покорение вершин – это ежедневный стресс, когда всё тело болит, когда ты ничего не ешь, потому что на такой высоте ты ничего не можешь в себя запихнуть, за неделю худеешь килограмм на 10. Но, несмотря на все эти добровольные мучения, горы снова тянут. И этот духовный подвиг ты совершаешь не для галочки, а исключительно для себя.

– У вас много друзей?

– У меня два друга. Один, с которым хожу в горы, Серега Тельных. Я с ним срывался, он держал меня на веревке, как на пуповине, и из-за этого сам чуть не сломал руку. Второй, с которым сидел за школьной партой, Андрей. Все остальные – товарищи и приятели.

– Как можно стать вашим другом?

– Никак. Мои друзья родом из детства.

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