Министр джаза

С 21 по 23 октября в Театре эстрады пройдёт VIII Московский международный фестиваль «Российские звёзды мирового джаза». Каждый день фестиваля имеет своё лицо. И всё это благодаря энергии и творческой фантазии продюсера и художественного руководителя фестиваля народного артиста России Анатолия КРОЛЛА.

- Анатолий Ошерович, вы очень творчески подходите к продюсированию этого фестиваля, каждый раз придумывая для программы какие-то нестандартные ходы. В этот раз вам есть чем удивить публику?

– Удивлять начнём с первого же дня. Фестиваль откроет очень необычное кино-концертное шоу, посвящённое 30-летию фильма «Мы из джаза». Этот фильм, к которому я написал музыку, пользуется большой популярностью, чуть ли не ежемесячно показывается по какому-либо из телеканалов. Действие концерта проходит в двух измерениях – на сцене и экране. На экране зрители увидят самые яркие моменты фильма, на сцене оркестр будет играть музыку из фильма. На этом вечере выступят практически все, кто принимал участие в создании кинокартины. Панкратов-Чёрный, Игорь Скляр, Лариса Долина и другие артисты будут не только рассказывать о фильме, но и петь. Запланировано много сюрпризов. Например, ставший знаменитым регтайм из фильма «Улыбка старой Москвы» дуэтом со мной сыграет Серёжа Жилин.

– Это ваша собственная идея?

– Это мой продюсерский проект. Важно соблюсти баланс, чтобы часть программы, связанная с кино, не перевесила музыкальную часть. Кстати, мне было чрезвычайно приятно узнать, что недавно в Вашингтоне в Капитолии показывался фильм «Мы из джаза» как образец советского искусства, близкого к американцам по своей сути.

– А Карен Шахназаров в концерте примет участие?

– Обязательно. Несмотря на то что сейчас он чрезвычайно занят на съёмках нового фильма. Он, кстати, принял существенное участие в подготовке концерта, предоставив необходимое для показа фильма оборудование из павильонов «Мосфильма».

– Неужели он тоже будет петь и танцевать?

– Нет, в этом он замечен никогда не был. Музыку Карен Георгиевич очень любит, но на расстоянии. Вообще вечер будет строиться как джазовая импровизация, и что произойдёт на сцене, я и сам не знаю. Конечно, есть некий сценарий, которого, я как ведущий, постараюсь придерживаться. Но сами понимаете, джаз есть джаз.

– Георгий Гаранян исполнил одну из партий саксофона в этом фильме. А на второй день фестиваля будет посвящённая ему программа «Все грани Гараняна».

– В этом году программа будет обновлена. Большинство произведений, которые прозвучат, в прошлом году не исполнялись. Как и в прошлом году, дирижировать биг-бэндом Георгия Гараняна буду я.

– В третий день, как я понимаю, прозвучит яркий финальный аккорд.

– Третий день фестиваля будет ­посвящён патриарху нашего джаза, человеку, который невероятно много сделал для развития этого жанра, – Олегу Леонидовичу Лундстрему. В этом году отмечается 95 лет со дня рождения маэстро. В концерте, посвящённом великому музыканту – «Помним, любим, играем», примут участие биг-бэнд Олега Лундстрема и несколько гостей – звёзд джаза. В том числе уникальный музыкант из Петербурга Давид Голощёкин, потрясающий кларнетист из Финляндии Антти Сарпила и музыкант, который долгие годы играл в этом оркестре, а сейчас живет в Швеции, – Вячеслав Преображенский.

– Ваш фестиваль называется «Российские звёзды мирового джаза». Как вы считаете, имеет ли сегодня российский джаз мировое звучание?

– Долгие годы мы находились в плену американской музыки и как исполнители считали себя почему-то вторичными. Хотя уже давно многие российские музыканты гастролируют на Западе, представляя российский джаз. Даже если наш музыкант живёт в Америке, всё равно он остаётся звездой российского джаза. Живущие в США трубач Александр Сипягин, басист Борис Козлов, чьё имя встречается на пластинках лучших джазменов современности, – гениальные музыканты. А гастролирующие по всему миру Аркадий Шилклопер или Даниил Крамер, Игорь Бриль, который, кстати, на днях играл в Америке, – разве это не мировое звучание нашего джаза? Фестиваль «Российские звёзды мирового джаза» был специально создан мною, чтобы показать лучшее в творчестве джазовых коллективов и исполнителей России. Так что хватит чистить ботинки всему миру, давайте показывать, что мы имеем, гордиться своими достижениями.

– Аркадия Шилклопера вы представляли как российского посла мирового джаза. Как вы считаете, а можно ли так сказать о вас?

– Если кто-то так скажет, я возражать не буду. Мне довольно часто приходится взаимодействовать с мировым джазовым пространством. Конечно, бывает приятно, когда друзья и коллеги называют меня в шутку министром джаза, поскольку я возглавляю комиссию джазовой музыки при Союзе композиторов. Но самому называть себя звездой как-то не очень удобно.