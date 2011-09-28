Лучшие театры в эфире!

«Россия – на бис!» – так называется совместный проект «Радио России» и Союза театральных деятелей России. Он как своеобразный мост призван соединить региональные театры с российским зрителем. Их спектакли теперь будут сохранены для истории и станут доступны театралам по всей стране.

Авторы проекта уверены в его долголетии. Уже в этом сезоне в эфире главного радио страны прозвучат лучшие спектакли шести российских театров.

Первый участник проекта – Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького. 1 и 2 октября в 20:10 (по московскому времени) в эфире «Радио России» прозвучит запись спектакля «Вишнёвый сад». Знаменитую пьесу Антона Павловича Чехова художественный руководитель театра Николай Сорокин поставил два года назад к юбилею писателя. Спектакль пользуется в Ростове-на-Дону большой популярностью, и попасть на него непросто. Теперь благодаря совместным усилиям театра и радио его смогут услышать жители самых отдалённых уголков нашей страны.

Все выбранные для «России – на бис!» спектакли решено записывать на сценах театров. По мнению режиссера проекта Максима Осипова, студийная обстановка может навредить творческой атмосфере и привнесёт ненужные актерам эмоции, ведь мало кому из них доводилось ранее играть в «радиотеатре». Но перед началом записи волновался даже народный артист России Михаил Бушнов – самый опытный из участников проекта, сыгравший в «Вишнёвом саде» роль Фирса: «Не знаю, что у нас получится, потому что не представляю, как на всех повлияет пустой зрительный зал. Но всё же здесь работать лучше, чем в студии, ведь играем-то на родном месте, там, где всегда».

Радиотеатр дает простор воображению, обостряет восприятие. Давно известный чеховский текст звучит по-новому, становится более ярким. Радиопремьера «Вишнёвого сада» Ростовского драматического театра состоится в первые дни октября. А в какой город пригласит нас «Радио России» в следующий раз? Скоро узнаем…