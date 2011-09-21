Выстрел на сцене

Вероятно, не все знают, что исполнительница роли Даши Букиной в комедийном сериале «Счастливы вместе» Наталья БОЧКАРЕВА — выпускница Школы-студии МХАТ. Ученица Олега Табакова много играет в постановках знаменитого МХТ имени Чехова. Роли у Натальи серьезные, пьесы классические: «Кабала святош» М. Булгакова, «Последняя жертва» А. Островского, «Татуированная роза» Т. Уильямса. Широкий зритель любит актрису и за работы в таких фильмах и сериалах, как «Всадник по имени Смерть», «Есенин», «Зона», «Адвокат», «Телохранитель» и др.

- Наталья, ваша актерская карьера успешно развивается, вы заняты в театре, в кино, на ТВ. Но представим ситуацию, когда все резко изменилось: нет предложений, нет ролей. Чем бы стали на жизнь зарабатывать?

– Только не бизнесом! Мои родители привели меня как-то в школу юных предпринимателей. Ничего хорошего из этого не получилось, с дебетом, кредитом и иже с ними я не подружилась. Единственный предмет, который доставлял радость, – психология, на эти занятия я ходила с удовольствием. Но потом все равно поступила в Нижегородское театральное училище и из школы будущих предпринимателей сбежала.

– А в кино вам приходилось играть бизнесвумен?

– Если только считать деловой женщиной супругу олигарха. Я сыграла эту роль в сериале «Телохранитель». Меня должны были убить – выстрелом в затылок. Пистолет был настоящий, но патроны холостые. Однако вся обстановка, вся эта тревожная неизвестность настолько меня напрягли, что, когда прямо возле моего уха раздался выстрел, я… реально потеряла сознание! Когда очнулась, долго не понимала, где я и что со мной произошло… Нет, не хочу я заниматься бизнесом, а уж тем более быть в реальной жизни женой олигарха!

– Зато как правдоподобно сыграли сложную сцену! Режиссер, видимо, был доволен?

– Безусловно. Для всех режиссеров «все гениальное – это то, что по-настоящему»… Кстати, с оружием у меня была еще одна история, но уже скорее забавная. Я играла в антрепризном спектакле по Чехову – Елену Ивановну Попову из пьесы «Медведь». На сцене, на вешалке, висело ружье, обыкновенная охотничья двустволка. Мы себе играем, играем… И вдруг это ружье выстреливает прямо на середине спектакля. Само! У всех артистов и зрителей – настоящий шок. Ведь никто к этому ружью не подходил, не жал на курок. Слава богу, патроны были холостые. А если бы настоящие?

– Быть женой бизнесмена в России – опасно. Вы замужем за известным адвокатом, это не опасно?

– Ну, все-таки адвокат, а не прокурор. Поэтому прямой опасности нет. Разве что для душевного здоровья: Николай очень переживает за человека, которого хочет спасти. И я вместе с ним постоянно переживаю.

– Вы с мужем часто спорите, ссоритесь?

– Спорим в основном на тему, как воспитывать наших детей – старшего Ваню и младшую Машу. Ссоры тоже, конечно, бывают. Миримся по-разному. Вот, помню, отдыхали на Красном море. Я поругалась с Николаем, и мне захотелось… исчезнуть на время. Побежала в дайвинг-центр, отдала инструктору все деньги и сказала: надевай на меня гидрокостюм, сейчас будем погружаться. Он мне: это невозможно, новичков готовят несколько занятий, а первое погружение вообще в бассейне. Я все же настояла на своем, и мы нырнули. Как потом выяснилось, без достаточного запаса кислорода в моих баллонах. Я любовалась кораллами, гонялась за рыбками. Помню, спряталась куда-то в ложбинку… В общем, инструктор доставал меня со дна морского, как котенка, за шиворот – кислород кончался, а я ничего уже не замечала…

Когда вынырнула, мои мозги реально встали на место. Я поняла, насколько все мелко по сравнению с этой водной бездной, Мировым океаном. Мы просто песчинки, наши проблемы, все эти выяснения отношений – такая ерунда, такая чушь! Я побежала к Николаю, и мы тут же помирились.

– На одном украинском телеканале вы ведете передачу о здоровом образе жизни. Что порекомендуете нашим читателям, может, какую-нибудь оригинальную диету?

– Я веду ток-шоу о похудении. Для этого одной диеты мало, нужны физические нагрузки, занятия спортом, постоянный контроль за своим здоровьем. Что такое правильная диета? В моем понимании – это правильный образ жизни. Не то что ты неделю сидишь на яблоках и соках, а потом опять возвращаешься к колбасе и пельменям, да еще с белым хлебом. Однако диета – это и не мучение, не самоистязание. Мне понравилось, что рассказывала в нашей передаче Лариса Долина. На протяжении многих лет она не ест мучного, сладкого. Но не надо совсем отказывать себе в подобной еде, считает певица. Если ты захочешь чего-то сладенького – съешь это, но утром! Ведь организму опасно что-либо категорически запрещать. Рано или поздно он такое «фи» тебе покажет, что все твои килограммы вернутся в двойном, а то и в тройном размере. Так вот, съешь вкусненькое, но на завтрак. И главное, не лежи на диване – двигайся, шевелись, делай что-то. И сделай это своим образом жизни!