Хочешь семью- прощай

Актриса Вера СОТНИКОВА живет в центре Москвы, на тихой улочке, в очень необычном доме. Чтобы попасть к ней в квартиру, сначала нужно разобраться, какой из трех подъездов – ее.

Так в чем же сложность, если есть точный адрес? – спросите вы. А в том, что адрес-то есть, но подъезды все идут – под номером один. А их три – на два дома. И опять ребус, только теперь уже с самим домом. Он – один (то есть само здание), а номеров у него два: 5 и 7.

- Ваши знакомые, приходя в гости, не путаются?

– Привыкли уже.

– А вообще, что значит для вас дом?

– Это безусловная единица. В доме должно быть обязательно красиво и чисто. Мне нужен комфорт, чтобы я чувствовала себя органично и адекватно. Должны окружать вещи, которые несут в себе смысл и энергетику. Ненавижу бардак. В нем не могу ни творить, ни думать.

– Сейчас вы такая «рыженькая лисичка». В юности были брюнеткой. Цвет волос влияет на судьбу?

– Я могу сказать только, что такой яркий цвет волос, с оттенком рыжего, – это лучи солнца. Он теплый, радостный. Пробовала делать светлее. Обожаю красавиц-блондинок, есть среди них и умницы, но поняла, что я все-таки не блондинка по натуре. Мне, например, хочется подстричься. Как-то я надела парик, коротко стриженный. И все были в восторге.

– Один человек сказал, что для женщины возраст зрелости, когда она полна сил – то есть ваш возраст, – очень опасен и полон искушений. К тому же привлекателен для молодых мужчин. Что скажете?

– Правильно. Молодые люди ждут от женщины свободы, опыта. Мужикам вообще от природы немало дано, они многое умеют. А бабы только с опытом понимают, что им от своего тела нужно. Это такая интимная тема, но очень важная. Причем это касается именно нас, а не восточных женщин. До нас «достучаться» сложно, мы ничего не умеем. Поэтому изучать нужно, преподавать культуру телесных наслаждений, в школе учить девочек это понимать. И это великий дар человечеству – сексуальная энергия.

Подойдя к серьезному возрастному рубежу, понимаешь, что еще молода. Душа развивается, видимо, но не стареет. У каждого человека где-то происходит остановка. И люди более старшего возраста чувствуют себя внутренне всегда моложе.

– Что увлекает в настоящее время?

– Я семь лет изучаю восточные религии. И давно поняла, что все состоит из энергии и мысли. Занимаюсь йогой. Дыхательными упражнениями.

– А кроме восточной философии что вас увлекает?

– Квантовая физика. Меня интересуют проблемы мироздания и все, что касается планеты Земля, что связано с нанотехнологиями.

– Приходилось смеяться над собой?

– Раньше я напрочь была лишена самоиронии. Потом меня научила ей Таня Догилева. Мы вместе жили, когда снимались во Франции. Целый месяц. И вечером шли ужинать. Пили совсем немного, слава богу (улыбается). За ужином болтали. И смеялись. Не встречала более остроумного человека. Я поняла, что способность иронизировать над собой – качество, присущее только талантливым!

– Говорят, каждая роль вторгается в жизнь актрисы.

– (Перебивает.) У меня другая версия, это только часть айсберга. Не забывайте, что есть такое понятие, как ремесло. Я обязана подготовить свой организм подобно инструменту. Но, уходя со сцены, должна себе сказать – «это все было не с тобой, а с твоей героиней».

– Многие актрисы говорят, что существует магия зала… Вы это ощутили на себе?

– Поначалу зритель с седьмого ряда внимательно разглядывает твой маникюр. И ты должен научиться управлять зрителем. Я поняла, в хорошем смысле, как это делать. Вот вижу глаза женщины, и как она меня понимает, и слезы брызжут. Поскольку понимаю, что она понимает, а она понимает, что понимаю я. И мы понимаем это вместе. И слезы сами льются. А зрители сидят не шелохнувшись. И как сквозь турбину эта энергия в тебя втягивается. А потом обратная волна, я им отдаю. Конечно, я наношу большой урон своей энергетической скорлупе... Но тут круговорот, зрители снова тебе отдают, и мы начинаем кайфовать вместе, и вот тогда, уже после спектакля, они приходят за кулисы с цветами. И говорят: «Вера, спасибо».

– Какие предъявляете требования к качествам мужчины?

– Коварный вопрос. Если сказать правду, можно всех мужиков распугать! Я без любви жить не могу. Всю жизнь влюблена. Есть подозрение, что в мире, в социуме, все сложилось неправильно. Потому что мужчины – это пчелы, у которых главная задача – опылить побольше цветов. Ему почти все равно, на какой цветок сесть. И не обязательно, что к нему он прилетит завтра. А цветок-женщина открылась и не знает, что с ней будет дальше. Мы эту природу всякими запретами пытаемся приструнить. Девушки должны уяснить это, чтобы в дальнейшем не было столько внутренних трагедий. Мужчин нужно лелеять и беречь, не обижаясь на их природу. Хочешь семью – прощай.