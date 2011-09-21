Книга для будущих взрослых

Летом 2011-го писатель и телеведущий Андрей МАКСИМОВ закончил свою третью книгу о самых важных словах – «Прочистите ваши уши. Многослов-3: первая философская книга для подростков». В ней автор попытался без лишнего занудства поговорить с подростками о том, что родители с ними, как правило, не обсуждают.

- Андрей Маркович, от чего подросткам нужно «прочистить уши»?

– В заголовке я не намекаю на то, что уши подростков забиты глупостями – я предлагаю им поговорить. Причем поговорить на равных.

– В начале книги вы спрашиваете у своего юного читателя: «Часто ли ты задумываешься над тем, какой ты есть человек? Боюсь, увы, редко...» Зачем капитальный самоанализ подросткам?

– За детей несут ответственность родители, а подростки находятся в том возрасте, когда ответственность постепенно перекладывается на их собственные плечи. По сути, это переходный период во взрослость. И его легче осуществить, когда ты знаешь, кто ты такой и чего хочешь добиться в жизни. Более того, подросткам проще думать над вещами глобальными, так как они еще не обременены огромным количеством социальных проблем.

– А какие понятия для книги вам подсказал сын?

– Практически все. В основу многих глав легли наши с Андреем обсуждения. В частности, про уважение. Он сказал мне: «Папа, мир ведь не очень хороший. А его создали взрослые. Так за что же уважать взрослых, если они создали мир, в котором много несправедливости, зла?» Действительно. Мы вдалбливаем детям, что взрослых надо уважать, но почему, не объясняем. У них рождается непонимание, которое никогда не приведет к искреннему уважению, сколько ты не долби! И я объяснил, что любой взрослый прожил гораздо большую жизнь, чем ребенок, а значит, больше страдал. Взрослых надо уважать за то, что они больше страдали.

Первым делом Андрей попросил написать про месть и любовь. Для ребят его возраста эти вопросы важны. Проблема в том, что взрослые об этом с ними не разговаривают.

– Возьмем любовь. Одно дело, когда подросток поверяет свое чувство невидимому автору. И совсем другое дело, когда он свой интимный мир должен вывернуть наружу перед родителями. Возможно ли родителям построить с ребенком диалог о его личном чувстве?

– Очень непросто, но возможно. Это зависит от того, до какой степени ребенок родителям доверяет. А доверия никогда не будет, если его чувства недооценивать – подтрунивать или, что страшнее, вообще не обращать внимания.

– Детская и подростковая литература – это полноценные художественные произведения, где есть, как правило, занимательный сюжет. И молодые читатели учатся жизни, сопереживая героям, представляя себя на их месте. Вы выбрали принципиально другую форму. Считаете ее более эффективной?

– Это эксперимент. Во многом он возник после моих выступлений в школах. Честно вам говорю, что я подростков недооценивал. Думал, посыпятся вопросы из серии «Правда, что у ведущей X роман с ведущим Y?». Но ничего подобного мне не задавали. А о смысле жизни спрашивали всегда.

В художественной форме у меня только что вышла приключенческая повесть про великого писателя Роберта Льюиса Стивенсона «Не стреляйте в сочинителя историй». Там есть и покушения, и убийство, и любовь. Может, она тоже повлияет на моих юных читателей и поможет им разобраться, например в любовных вопросах.

– В одном из интервью «Аргументам неделi» про «Многословы» вы говорили, что нашли золотую жилу, которую можно разрабатывать бесконечно. Значит ли это, что о «Многословах» мы еще поговорим?

– Когда я писал первый «Многослов», в котором собраны важнейшие слова из жизни нашей души, у меня уже зрела идея второго – осмысливающего слова из политики и экономики. Потом появилась идея «Многослова» для подростков. Продолжение зависит от интереса читателей. Пока он есть. На радио «Шансон» идет программа «Многослов» с Николаем Пивненко: там любое слово, даже такое нейтральное, как «природа», вызывает у слушателей шквал звонков и обсуждений.