Хорошая традиция

В минувший уик-энд в регионе в четвертый раз прошел музыкальный фестиваль «Мстиславу Ростроповичу». Его уже традиционно открывал симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Фестиваль, основанный по инициативе художественного руководителя-директора Мариинского театра Валерия Гергиева и главы Самарского региона Владимира Артякова, радует самарцев шедеврами классической музыки в четвертый раз подряд. В этот раз фестиваль также был приурочен и к 160-летнему юбилею губернии.

В своем обращении к участникам и гостям фестиваля губернатор Владимир Артяков подчеркнул, что «проведение фестиваля, ставшего визитной карточкой нашего региона, – это прекрасный подарок жителям Самарской области к началу театрального сезона. «Фестиваль столь высокого уровня, – отметил он, – безусловно, ярчайшее событие в театральном мире. Он обогащает культурную жизнь нашего региона и всего Поволжья, служит творческим ориентиром для труппы оперного театра, воспитывает подрастающее поколение на лучших образцах симфонической музыки».

Фестиваль проходил на обновленной после реконструкции сцене Самарского академического театра оперы и балета. В первый день музыкального форума оркестр Мариинки исполнил произведения Шостаковича, Чайковского и Свиридова. Прилетев в столицу области, Валерий Гергиев отметил:

– Мне отрадно, что фестиваль «Мстиславу Ростроповичу» проходит не в Москве, не в Санкт-Петербурге, не в Лондоне, а именно в Самаре, где не меньше ценителей классической музыки. Ростропович любил Самару, и многое в его творческой судьбе было связано именно с этим городом. Он выступал здесь в 1973 году перед отъездом из Советского Союза, а в 1996 году, «реабилитированный» новой властью, открывал в Самаре филармонический сезон. Позже он подготовил здесь мировую премьеру оперы Слонимского «Видения Иоанна Грозного».

Теперь уже можно смело утверждать, что сбылись надежды вдовы великого музыканта Галины Вишневской, которая перед открытием в 2008 году первого фестиваля писала: «Уверена, что история фестиваля будет долгой и достойной имени, которому он посвящен, станет подлинным диалогом с великим музыкантом».

За время прохождения фестиваля его участниками помимо Мариинского оркестра становились такие зарубежные и российские звезды первой величины, как виртуозный альтист Юрий Башмет, лучшая скрипачка современности Анна-Софи Муттер, одна из лучших виолончелисток своего поколения Татьяна Васильева, замечательный пианист и дирижер Игнат Солженицын. Здесь с неизменным успехом выступали ведущие солисты Мариинского театра: «хрустальное сопрано» Анастасия Калагина, а также Сергей Романов, Александр Тимченко, Татьяна Кравцова и Елена Витман. Среди почетных гостей самарского фестиваля встречались такие имена как Майя Плисецкая, Родион Щедрин, Наталья Солженицына, Софья Губайдуллина и другие друзья и коллеги великого маэстро. Участники и гости фестиваля не раз отмечали высокий уровень организации фестиваля в честь Мстислава Ростроповича.

Фестиваль этого года завершил концерт, на котором были исполнены произведения Чайковского, Моцарта и Малера. В финале мероприятия Валерий Гергиев констатировал: «Я очень рад, что фестиваль стал по-настоящему серьезной традицией и имя Ростроповича не будет забыто. Благодаря таким акциям те поколения, которые могут уже просто не знать, что такое слышать маэстро «живьем», все-таки будут лучше представлять, какие музыканты творили в нашей стране».

О том, что традиции высокой музыки и впредь будут поддержаны на Самарской земле, заявила глава областного министерства культуры Ольга Рыбакова, которая рассказала, что скоро самарцы смогут чаще видеть артистов Мариинского театра. По словам госпожи Рыбаковой, сейчас проводятся переговоры о новом совместном проекте, который будет запущен в 2012 году.

– Речь идет о приглашении солистов Мариинского театра в премьерные спектакли Самарского театра оперы и балета, – заявила она. – Надеюсь, что и Мариинка будет заинтересована в наших артистах. Поэтому я думаю, мы выходим на новый, более высокий для губернии, творческий уровень.

Будем надеяться, что так оно и случится, и в плотном гастрольном графике Мариинки Самара станет одним из постоянных маршрутов, так же как это случилось с уже традиционными для самарцев фестивалями «Рок над Волгой» и «Барабаны мира», на которые стекаются тысячи гостей со всей России.