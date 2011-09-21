Толпе безвольных свобода противопоказана

Народный артист России саксофонист и композитор Алексей КОЗЛОВ является одним из самых знаменитых отечественных джазменов. Казалось бы, этот музыкант давно мог почивать на лаврах славы и жить в свое удовольствие. Однако творческая жизнь Алексея Семеновича очень насыщенна и разнообразна. Не так давно его знаменитая группа «Арсенал» выпустила новый альбом. Готовится к выходу двухтомная книга. Буквально на днях Алексей Козлов представил собственный культурный фонд ArtBeat… При этом музыкант продолжает давать по два-три концерта в неделю.

У свободы – жесткая мораль

– Алексей Семенович, недавно у вас вышел диск с философским названием «Связь времен». Это только красивые слова или же они как-то соотносятся с содержанием диска?

– Без всякой претензии на философию название отражает взаимосвязь многих видов музыки, через которые мне пришлось пройти более чем за полвека своей исполнительской и композиторской практики. Заглавная композиция альбома состоит из двух частей. Первая – это дань многочисленным джазовым балладам, без которых немыслим этот жанр. Вторая с неявным славянским привкусом отражает то, чем стал современный фанки-фьюжн. Кстати, если проанализировать набор пьес на альбоме, то станет ясно, что связь времен прослеживается как явно, так и скрыто. Взять, например, пьесу «Вечный Монк», где мы отдаем дань создателям стиля бибоп, и сравнить со «Скоморохом», написанным ближе к фолк-року. Ну а такие композиции, как «Добрый знак» или «Летняя элегия», вообще классифицировать затруднительно. В них, как мне кажется, удалось использовать накопленные мною знания и избавиться от вторичности, что для любого композитора является главной целью. Причем это получилось без особых усилий, само собой.

– Вы хорошо помните времена, когда джаз в нашей стране был запрещен. Сейчас же эта музыка звучит постоянно. Поэтому многие считают, что главное завоевание нашего времени – это свобода, о которой не могли мечтать ни в 50-х, ни в 60-х. С другой стороны, распространено мнение, что свобода пошла на пользу далеко не всем. А вы что думаете по этому поводу?

– Надо отличать свободу как осознанную необходимость (по Марксу) от воли – то есть анархического беспредела. Истинная свобода существует по жестким моральным законам и подвластна она лишь тем субъектам, которые способны ей воспользоваться, то есть людям творческим в самом широком смысле. Толпе обычных безвольных людей свобода противопоказана. Гораздо легче жить, ни за что не отвечая, не принимая никаких решений, получая минимальную «пайку», доверяя властным структурам. Как в зоне. Поэтому, когда молодые «лузеры», осознавая свою бесперспективность и не желая просто заниматься физическим трудом, начинают претендовать на большее, чем им отпущено Судьбой, то возникают беспредел, погромы и, конечно, – криминал. Все это исходит от нежелания соблюдать законы, как государственные, так и общечеловеческие.

«Затертая» культура

– Согласны ли вы с утверждением, что капитализм в России принял весьма уродливые формы?

– Согласен. Но это тема не для данного интервью. И меня очень беспокоит, что культура и настоящее искусство затерты и задвинуты на некую периферию.

– Насколько я понимаю, чтобы хотя бы отчасти исправить это положение, вы и создаете свой фонд?

– Главной целью фонда является поддержание в российской культуре современных форм инструментальной музыки. К этому понятию следует отнести многие виды камерной импровизационной музыки, концептуальный джаз и фьюжн, электронный нью-эйдж, инструментальный прог-рок и арт-рок, сплав джаза и классики и многое другое, нередко называемое «альтернативной музыкой». Но прежде всего хотелось бы выделить направление, получившее за последние годы широкое распространение во всемирной музыкальной культуре и получившее название World Music. Это сплав различных этнических музыкальных традиций, объединенных современными технологиями, формами и эстетическими принципами.

Для Российской Федерации, многонационального и многоконфессионального государства, такой вид музыки может лечь в основу общенациональной идеи, которую пока не удалось сформировать после развала СССР. В те времена все граждане Советского Союза были объединены одним понятием – «советские люди» вне зависимости от национальности. Поскольку религия была признана «опиумом для народа», то различий в вере как бы не существовало, что облегчало идеологам задачу хоть как-то сплачивать многонациональное государство в одно целое, используя простой слоган – «Дружба народов». После развала СССР у СНГ и Российской Федерации моментально возникли проблемы с религиозной рознью, имеющей гораздо более древние и глубокие корни. Некоторые политики тут же воспользовались этим, чтобы путем стравливания одних религиозных фанатиков с другими, удержаться во власти. Механизм, знакомый с античных времен: «разделяй и властвуй».

Все попытки создать нечто, напоминающее так называемую национально-патриотическую идею, были, мягко говоря, неудачными. Первым, кто точно определил граждан РФ, был Борис Ельцин, произнеся слово «россияне». Дальнейшие попытки вернуть Россию к монархии, объявить Россию русским государством, сделать ставку на спортивные достижения, в частности на футбол, на экономические успехи, а также вернуться к коммунистическим идеалам – ни к чему хорошему не привели.

В поисках идеи

– Так что же, на ваш взгляд, может стать такой идеей?

– По моему глубокому убеждению, такой идеей может стать World Music. Я потому так уверен в этом, что давно слежу за деятельностью нескольких международных организаций, созданных выдающимися музыкантами, такими как Пол Уинтер, Питер Гэбриэл или Пол Саймон. Достаточно найти в Википедии или в

YouTube информацию о WOMAD, чтобы убедиться в том, насколько действенна форма проведения концертов и фестивалей, объединяющих исполнителей и зрителей самых разных рас, национальностей и вероисповеданий.

Возвращаясь к российской действительности, хочу подчеркнуть, что перечисленные выше направления существуют в нашей субкультуре, причем без всякой поддержки со стороны госструктур, без выхода на уровень СМИ. Одними из задач фонда будут являться поддержка и продвижение наиболее ярких представителей отечественной музыки перечисленных направлений как в лице отдельных исполнителей и композиторов, так и ярких, самобытных коллективов. Посредством концертов, фестивалей, лекций, а также проведения мастер-классов, издания аудио- и видеоальбомов, создания радио- и телепрограмм..

– Какие еще цели стоят перед фондом?

– Одна из целей фонда – исправление чудовищного перекоса в отечественной культуре в сторону примитивного диско-поп-вокала, подавившего все содержательное в современной музыкальной культуре и обесценившее уникальное мастерство инструментального исполнительства, не говоря об импровизаторском искусстве.

Многие из российских мастеров, исполняющих современную этническую музыку, самобытны, высокопрофессиональны и популярны за рубежом, при том, что в нашей стране о них почти ничего не известно. Задача фонда – поднять престиж российской культуры на Западе путем целенаправленной пропаганды всего, что происходит в нашей стране на полуподпольном уровне.

– Ваше творчество очень многогранно. В скором времени у вас выходит новая книга, целый двухтомник. Как я понимаю, это собрание написанного вами в разные годы.

– Первый том – книга под названием «Джазист». Это значительно дополненное переиздание моих предыдущих автобиографических книг. С учетом того, что в настоящее время вы нигде не найдете ни одного экземпляра ни книги «Козел на саксе», ни «Джаз, рок и медные трубы». Все давно распродано, а спрос остается. Во втором томе – также переработанные мои автобиографические рассказы и статьи по разным вопросам, и книга «Рок глазами джазмена».