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В Петербург прибыл «Золотой лев»

А Европа получила гуманитарное подношение от России — фильм «Фауст»

№ 37(278) от 22.09.2011 [«Аргументы Недели Санкт-Петербург», Андрей РЫСЕВ ]

В Петербург прибыл «Золотой лев»

В тот миг, когда на ковровой дорожке медиа-центра БМГ появился народный артист России Александр Сокуров, обладатель «Золотого льва» — главной награды Венецианского фестиваля за фильм «Фауст», в зале грянули дружные аплодисменты.

Режиссер давно и плодотворно сотрудничает с крупнейшим на Северо-Западе медиа-холдингом. Сокуров был организатором проекта теле- и радиовещания FM TV, он — автор «Хроники разрушений», фильма о судьбе исторического центра Северной столицы, показанного по телеканалу «СТО ТВ» и вызвавшего огромный общественный резонанс. На телеканале «100 ТВ» были созданы и впервые показаны такие работы Сокурова, как «Читаем блокадную книгу», проект «Интонации». В свое время именно участие БМГ и «Фонда развития и поддержки СМИ», входящего в Балтийскую медиа-группу, помогло художнику закончить свой глобальный проект — тетралогию «О диктаторах, власти и человеческой глупости». «Фауст» является ее завершением, куда прежде вошли фильмы «Молох», «Телец» и «Солнце».

На Каменоостровском проспекте встреча удалась очень теплой. Президент медиахолдинга Олег Руднов зачитал и вручил режиссеру письменные приветствия от губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и от бывшей главы города Валентины Матвиенко.

«Когда я вернулся и увидел, как меня принимают, я понял, что произошло что-то важное для всех нас», — сказал Сокуров на встрече и добавил, «что такой теплой атмосферы, как в Балтийской медиа-группе, нет даже на «Ленфильме».

Александр Сокуров признался: если бы не было поддержки БМГ и Владимира Путина, с которыми режиссер поделился концепцией будущего фильма, то закончить работу над «Фаустом» было бы невозможно: «Председатель правительства согласился с тем, что это должен быть национальный фильм, который мог бы стать нашим гуманитарным подношением Европе, дал бы понять, что наш кинематограф способен ставить высокие задачи и выполнять их».

Даже по тем фрагментам, которые были представлены журналистам, было понятно, что это настоящий шедевр мирового кинематографа.

Первый российский показ фильма «Фауст» состоится, увы, не в Северной столице. Дата показа в Петербурге пока не определена, но сам режиссер говорит о том, что это произойдет в конце октября.

Корреспонденту АН Александр Сокуров сообщил, что по договоренности с продюсерской командой фильма, презентация пройдет в Ульяновске на местном кинофестивале, но в то же время Сокуров рассчитывает, что «фильм может выйти и в широкий прокат, во всяком случае, переговоры по этому вопросу уже ведутся».

Сама же награда в этот вечер находилась в красном бархатном ящичке, который был открыт в конце встречи. «Золотого льва» поместили в стеклянный куб, где приз находился два дня. В эти дни многие петербуржцы заглянули в медиа-центр, чтобы сфотографироваться с «Золотым львом». Кстати, скульптура небольшая: вес — 2,5 кг, длина — около 20 см. Впрочем, параметры награды не имеют никакого отношения к мерам длины и веса, это факт признания самобытного таланта автора, «Ленфильма», проблемы которого также пытается решить Александр Сокуров, да и в целом нашей страны.

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