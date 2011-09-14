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Три кита великого мэтра

№ 36(277) от 15.09.2011 [«Аргументы Недели », Елена КОЗИНОВА ]

Три кита великого мэтра

Впервые издан альбом о жизни великого режиссера Георгия Данелии – «Творчество. Работа. Семья». Это свое­образные три кита, на которых строится все его существование. Главу «Творчество» составляют сделанные рукой режиссера цветные зарисовки, портреты, причудливые графические силуэты. «Работу» – его эскизы и раскадровки к фильмам, фотографии со съемок. На них «хорошо сидят» герои «Осеннего марафона» Леонов, Басилашвили и Кухинке, выглядывает из загадочного Пепелаца в галактике «Кин-дза-дза» Юрий Яковлев, свидетельствует в суде Рубик-джан из «Мимино»: «Он мне сказал: «Такую личную неприязнь испытываю к потерпевшему, что даже кушать не могу!» «Семью» заполняет галерея лиц: мать – второй режиссер на «Мосфильме», отец – главный инженер Метростроя, двоюродная сестра – народная артистка Грузинской и Армянской ССР Софико Чиаурели, жена, дети, внуки, друзья...

Георгий ДАНЕЛИЯ открыл «АН» некоторые секреты своих зарисовок.

- Георгий Николаевич, по страницам разбросаны такие изображения: забавный схематичный человечек, который куда-то крадется; лев с выпученными глазами и взъерошенной гривой; лошадь, повернувшаяся задом к репейнику. Под каждым написано – «Автопортрет». Вы что, смеетесь?!

– Нет! Как я себя ощущал на момент зарисовки, так и изображал. Вот, например, лошадь. Она вынослива, несмотря ни на что. Смотрит вперед, задом к трудностям встала и старается их игнорировать. По мере возможности, конечно. Вот и я так...

Очень оптимистичный подход! Только оптимист у вас изображен так, что, глядя на него, вся надежда на лучшее будущее исчезает. Руки опущены, лицо поникшее, даже присел от усталости. Страшно представить, как тогда пессимист должен выглядеть.

– Самый настоящий оптимист у меня изображен! Знаете, как в старом анекдоте – пессимист думает, что все окончательно плохо, а оптимист – что плохо, но может быть еще хуже. Вот и мой просматривает страницы альбома с мыслью: «Эх, много вокруг гадов, но ведь еще не все потеряно...»

У вас главу «Творчество» открывает картинка, где стоит удивленный Бог. Он пожимает плечами и разводит руками. Что ему непонятно, Георгий Николаевич?

– Всем видом своим он говорит: «Неужели так трудно понять одну простую истину? Главным в мире должно быть Добро!» А люди не понимают. Они его распяли.

– А толстогубый философ с пустыми глазами... Почему вы к нему так пренебрежительны?

– Не воспринимайте это серьезно! Просто вспомнилась тогда фраза одного классика: «Философ – это человек, который сам не понимает, что говорит». Вот и нарисовал. Я к философии отношусь терпимо, просто она не для каждого. Один изучает-изучает – ничего не может понять, а другой вмиг воспримет, еще и подумает, что с этим знанием он родился. Ведь философ – это не тот, кто логически выстраивает картину, он представляет ее в каком-то своем цвете радуги, как поэт или музыкант. Одному этот цвет близок – другому далек.

– Перед философом большое доброе лицо. Остроносый мужчина в круглых очках, со скромной улыбкой и лучистыми глазами – «Учитель». Это Михаил Ромм?

– Да! Он тоже философ. Я учился у Ромма на Высших режиссерских курсах. Ив его философию буквально влюбился. Даже если не соглашался с его мыслями, все равно слушал всегда с удовольствием.

Только не выспрашивайте, пожалуйста, подробности. Уже 60 лет все спрашивают, спрашивают, а я не люблю про себя рассказывать. Говорю: все в книгах написал, там и читайте! Альбом вообще создавался без моего участия. Его сделали моя жена – Галина Данелия и ученица Елена Машкова. А я первоначально и смотреть боялся.

– Почему боялись?

– А вдруг он бы не удался? Если Данелия что-то делает, это должно получиться хорошо, с большой отдачей. Или не существовать вовсе. Но альбом мне понравился. Смотрю его с ностальгией. Впервые увидел свою большую семью, собранную вместе на фотографиях, – от родителей до внуков. Чувства и приятные, и печальные. Но я смотрю иначе, нежели видит читатель. Здесь вся моя жизнь...

К сведению читателей

Уникальное издание выпущено ограниченным тиражом.

Альбом (с автографом автора) вы можете заказать наложенным платежом в редакции «АН». Цена (с учетом стоимости доставки по почте) – 1450 рублей.

Заявки принимаются по адресу редакции 125167, г. Мос­ква, пр-д Аэропорта, д. 11, с пометкой «Альбом Г. Данелии» или по эл. адресу: podpiska@argumenti.ru.

Доставка по Москве – тел. 8(495) 981 68 39

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