Одна съемка за другой

Популярный актер Андрей ИЛЬИН начинал свою карьеру в Рижском театре русской драмы. Затем был Театр им. Моссовета, МХТ им. Чехова, где Андрей проработал до 2006 года. Широкому зрителю Ильин известен по роли Леши Чистякова, мужа Анастасии Каменской, из сериала «Каменская». Но были и другие замечательные работы: «Анкор, еще анкор», «Красная капелла», «Московская сага» и др. С Андреем Ильиным обозреватель «АН» побеседовал на Кавказе, где актер в качестве почетного гостя присутствовал на фестивале «Домбайское эхо».

- Андрей, расскажите о своих последних работах в кино!

– Совсем недавно снялся в детективном сериале, где моим партнером был Кирилл Пирогов. Несколько дней мы с Кириллом мучились, терпели всякие лишения в страшных катакомбах, которые были сооружены на территории бывшего завода АЗЛК… А до этого снимался в Питере в картине «Комплекс неполноценности». Там моей партнершей была очаровательная Лена Корикова, с которой мы никогда не снимались прежде, но были знакомы. Очень любопытная история. Живет себе человек, ему около пятидесяти, преподаватель университета, довольно одинокий, замкнутый, запущенный. Такой книжный червь. Никакой личной жизни, потому что весь в науке. И вот он делает решительный шаг – съезжает от родителей, снимает квартиру. По ошибке риелторов эту же квартиру снимает девушка. Дальше сюжет пересказывать не буду, скажу только: ох, и набегались мы с Леной на этих съемках!

– Гонялись за мошенниками-риелторами?

– Нет, мы стали жить вместе в этой квартире. Каждое утро изображали утреннюю пробежку по питерскому парку. Дублей было довольно много…

– Андрей, почему вы ушли из МХТ? Говорят, у вас был личный конфликт с Олегом Павловичем Табаковым?

– Вы знаете, я бы, наверное, не ушел, но так сложились обстоятельства. Мне нравилось в МХТ. Первой моей работой была роль Людовика ХIV в спектакле «Кабала святош». Эту роль играл в этом же театре Иннокентий Михайлович Смоктуновский. Была колоссальная ответственность. А ушел я потому, что последние три года у меня не было ни одной премьеры…

– Вам не давали новых ролей?

– Нет, это произошло сугубо по моей вине. Хотя… Месяца четыре мы репетировали один спектакль. В нем был задействован Леонид Ярмольник. Мы много общались, копали, искали. Но когда стали пропускать материал через тело, ноги, руки, – поняли, что эта пьеса хороша для чтения. А для сцены трудновата. Она вся соткана из абстрактных проблем: ад, рай, ангелы. Сегодняшнему зрителю сложно рассказывать притчу о жизни ангелов и других внеземных существ.

– Кто вообще выбирал эту пьесу?

– Сам Табаков. Ему казалось, что это здорово… Потом Олег Павлович поставил условие, чтобы к Новому году я успел выпустить хоть какой-нибудь спектакль. А у меня одна съемка за другой. Была одна постановка, но из-за загруженности в кино я «пропустил вперед» второй состав, еще одного исполнителя этой роли. И когда Олег Павлович пришел на премьеру и не увидел меня, он, возможно, немножко обиделся. Но никакого личного конфликта, ссоры или скандала не было. Понимаете, это общая проблема государственного театра. И сегодняшнего дня. Меня же пригласили не просто для того, чтобы я числился в театре. Для того чтобы играл. Я это понимаю и прекрасно понимаю художественного руководителя. Надо было делать спектакли, работать, репетировать, жить театром. Но, к сожалению, современный театр иногда не конкурирует с жизнью, с ее проблемами и вопросами.

Иногда я жалею, что ушел из МХТ. Но вообще из театра я не ушел, я все время на сцене, у меня большое количество антреприз. А в театре Моссовета до сих пор играю в арбузовской пьесе «Мой бедный Марат», она уже 17-й сезон пойдет в этом году. У меня порядка восьми спектаклей, что-то уходит, что-то новое репетируется. Сейчас еще в двух новых спектаклях задействован. В театре я все равно востребован.

– Но все-таки в кино вы востребованы больше! Например, в сериале «Красная капелла» вы сыграли главную роль – Жана Жильбера, под этим псевдонимом скрывался Леопольд Треппер, руководитель «Красной капеллы». Правда, этот увлекательный сериал сейчас почему-то нигде не повторяют…

– Да, он впервые прошел по каналу «Россия», потом были «Звезда», «Домашний» – и все. Сейчас «Красная капелла» часто идет на украинском и белорусском телевидении. Я как-то летел в самолете и в одной газете вдруг с удивлением прочитал следующее: человек, который, по версии моего героя и по его документальной книге, в итоге сдал всю Красную капеллу, жив и здоров. И вот он написал опровержение. Я думаю, из-за этого опровержения кому-то показалось, что в нашей картине нарушена историческая достоверность. И поэтому сериал завис, его не торопятся больше показывать по федеральным каналам. Перестраховываются – это слово в наше время снова стало актуальным.