Новости РЕН ТВ получили новый взгляд

С 12 сентября на вечернюю информационную вахту «Новостей 24» в 23.00 вместе с Михаилом Осокиным заступит Андрей Добров, который вел на отечественном телевидении программы «Русский взгляд», «Главная тема», «Скандалы недели».

Теперь команда авторских выпусков новостей расширена, и в компанию Марианны Максимовской и Михаила Осокина вольется новый взгляд – взгляд Андрея Доброва.

Вот что сказал Андрей Добров корреспонденту «АН» в связи со своей премьерой на канале РЕН ТВ: «Формат 23.00 – это один самых желанных форматов для новостей. Он позволяет не только давать новости, но и подводить итоги дня, анализировать. Мне приятно работать неделя через неделю с Михаилом Осокиным, одним из самых известных и уважаемых журналистов России. Однако наши программы с ним не могут быть тождественны, так как являются авторскими. У Осокина свой взгляд на мир, у меня – свой».