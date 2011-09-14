30 лет без дирижера

В этом году исполняется 30 лет уникальному коллективу – ансамблю солистов «Концертино».

Этот миниатюрный оркестр без дирижера был создан в 1981 г. замечательным скрипачом Андреем Корсаковым. Особенность «Концертино» в том, что каждый его участник (а их 8) – прекрасный солист, поэтому ансамбль звучит как настоящий камерный оркестр. Репертуар – самый разнообразный, от барокко до авангарда, от Вивальди до Вангелиса. «Концертино» выступает на лучших сценах России и мира. 27 сентября во Дворце на Яузе (www.yauza-palace.ru) состоится концерт, посвященный двойному юбилею – 30-летию ансамбля «Концертино» и 50-летию контрабасиста Павла Саблина. В программе музыка Баха, Россини, Бриттена, Уэббера.