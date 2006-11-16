Как погиб Машеров

4 октября 1980 года под Минском в автомобильной катастрофе погиб Первый секретарь ЦК компартии Белоруссии Петр Машеров. Ему прочили будущее в составе Политбюро. Молодой, здоровый, полный сил, он был любимцем народа. Но даже близкие не догадывались, в какую опасную игру вступил Машеров незадолго до своей гибели. В начинающейся битве кремлевских титанов ему была отведена важнейшая роль. Так что же произошло осенним днем 4 октября 80-го - нелепая случайность или политическое убийство?

(17 ноября в программе «Следствие вели» на НТВ)