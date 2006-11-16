У красивой жизни есть обратная сторона

Глава семьи, Иван Степанович Бобов, вдовец с четырьмя детьми - весельчак и очень добрый человек, в один вечер превращается из водителя фургона, развозящего фрукты, в президента крупного холдинга. В результате семья Бобовых волшебным образом перевоплощается в героев первых страниц глянцевых журналов. Богатство и власть, как снег на голову свалившиеся на героев, кажется, должны принести им счастье, а все происходит наоборот: они попадают в ловушку и становятся заложниками драматических событий, разрушающих счастливый уклад семьи...

Режиссером сериала выступил Александр Назаров, работавший над нашумевшей «Не родись красивой».

(Сериал «Все смешалось в доме...» на СТС)