У красивой жизни есть обратная сторона
№ 28(28) от 16.11.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Глава семьи, Иван Степанович Бобов, вдовец с четырьмя детьми - весельчак и очень добрый человек, в один вечер превращается из водителя фургона, развозящего фрукты, в президента крупного холдинга. В результате семья Бобовых волшебным образом перевоплощается в героев первых страниц глянцевых журналов. Богатство и власть, как снег на голову свалившиеся на героев, кажется, должны принести им счастье, а все происходит наоборот: они попадают в ловушку и становятся заложниками драматических событий, разрушающих счастливый уклад семьи...
Режиссером сериала выступил Александр Назаров, работавший над нашумевшей «Не родись красивой».
(Сериал «Все смешалось в доме...» на СТС)
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