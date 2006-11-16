Приглашение к дегустации

Издательская группа АСТ выпустила новую книгу Марии Арбатовой «Дегустация Индии». Она объездила Индию вдоль и поперек, составила собственное мнение об этой великой и загадочной стране и не преминула этим мнением поделиться с читателями.

«Все турагентства и кинофильмы врут. Индию пересказать нельзя. В этом смысле я тоже вру, потому что могу изложить только свою «психическую правду» об Индии. У вас она все равно будет другая. Индия не потрясла меня, она меня раздавила...» - так начинается «Дегустация Индии».

Мария Арбатова - одна из самых ярких и неординарных знаменитых женщин в России. Первая русская феминистка, она в отличие от феминисток западных остается женственной, привлекательной и активно интересуется мужчинами.

Мария занимается и политикой, и общественной деятельностью, но прежде всего она литератор, своеобразный и талантливый писатель, автор 14 пьес, поставленных в России и за рубежом, 13 книг и множества публицистических статей.

Личный опыт и рассказы близких людей по­зволили Арбатовой передать в своей «Дегустации Индии» душу загадочной и великой страны, ее философию, ее пульс. Грязная, но яркая, нищая, но умиротворенная, не похожая ни на что на свете, Индия способна околдовывать вовсе не всякого, кто побывал в ней. Мария Арбатова, которая с детства была индоманкой и уже много лет считает себя буддисткой, утверждает, что до Индии нужно дорасти, и эта страна сама решает, кого впустить, а кого нет, кому открыться, а кого оставить в унылом неведении. Эта книга - вовсе не путеводитель, как может показаться на первый взгляд. Это размышления русской женщины об Индии - о характере народа, о менталитете, об истории, об обычаях, традициях, особенностях. Немалая часть книги отдана реалиям российской жизни, и это неудивительно: Арбатова постоянно сравнивает русских и индийцев и находит у них немало общего, несмотря на то, что сама суть этих двух народов абсолютно разная. Тем не менее, по словам Марии, русские и индийцы близки друг другу именно в эмоциональной открытости.