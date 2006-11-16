Высота - это вызов судьбе

Манеж размером с пятикопеечную монету

Смотреть на манеж сверху очень страшно, еще страшнее висеть вниз головой и знать, что через несколько секунд тебе надо ослабить напряжение в мышцах ног, оторваться от планки и полететь вниз. И при этом точно попасть не только в эту пятикопеечную монету, а в страховочную сетку, которая с высоты кажется обычной тонкой полоской.

«Такой трюк называется «капля». Ты, как капля воды, падаешь вниз», - говорит Владимир Гарамов, воздушный гимнаст и руководитель номера, один из лучших артистов цирка в воздушном жанре.

В работе кайф от полета возникает редко. Владимир Гарамов: «Во время сальто, например, думаешь только о том, чтобы все правильно сделать и чтобы партнер поймал. А если не поймал, то правильно упасть. Это только кажется, что страховочная сетка всегда спасет. Если вовремя не сгруппироваться, то можно получить травму не меньше, чем при ударе о твердый манеж».

Истории с канатом

Еще один жанр из группы повышенного риска - канат. Говорят, что он возник на Кавказе. Когда на пути горца возникало ущелье, он перекидывал дерево и, балансируя на нем, перебирался на другую сторону. Игорь Гринько, артист с двадцатилетним стажем, на канате всегда психологически чувствовал себя как на твердом манеже. Пока не сорвался с 22 метров, что равнозначно высоте семиэтажного дома.

...Репетировали новую программу. На манеже шла техническая установка «Прометея» - уникального аттракциона воздушных гимнастов и канатоходцев. Установка была сложной - в аттракционе задействован не один, а целых три каната на разной высоте.

День был, как и положено, нервный. Путались страховочные лонжи, плохо состыковывались мосты, от рывков дрожали канаты. Игорь оказался на самом верху и собирался проверить канат, перед этим дернув себя за страховочную лонжу. Вроде бы все было в порядке. Он ступил на канат, в следующий момент оступился и полетел вниз. Сидевшие в зале только вскрикнули от ужаса.

Следующей реакцией было оцепенение, потому что артист, ударившись о манеж, перевернулся через голову и сел. Игоря увезли в Склифосовского. Диагноз был так же прост, как и невероятен, - растяжение голеностопного сустава. Упасть с высоты семиэтажного дома и отделаться растяжением голени - такого не бывает!

В Склифосовского этому случаю не удивились. Хирург сказал, что иногда смертельную травму можно получить, упав со стула, а некоторые суицидники, бросившиеся даже с десятого этажа, отделываются легкими травмами. Сам Игорь долго о случившемся не раздумывал и через месяц снова поднялся на канат.

Однажды упала артистка, которая всю жизнь вместе со своим мужем работала на канате без страховки. Такая пара на весь российский цирковой мир одна-единственная - Айна и Адам Виситаевы.

Адам вырос в Дагестане, где искусство канатоходцев, можно сказать, явление национальное.

Смотреть на них из зала без дрожи невозможно, у некоторых зрителей состояние бывает полуобморочное. Их номер идет в очень быстром темпе и с сумасшедшими трюками: шпагаты, перевороты, прыжки в кольцо через сидящую партнершу. Именно на этом трюке Адам задел ее во время прыжка и сбил с каната. После падения надежды на то, что Айна не останется инвалидом, практически не было. Несколько месяцев она пролежала в больнице на сложных растяжках, еще год восстанавливалась, а потом снова вернулась на канат. И снова без страховки.

За двадцать лет работы Айна упала один раз. Адам падал шесть раз и два из них сильно бился. Несмотря на это, в свои 59 лет он не только продолжает выступать, но недавно осуществил совершенно сумасшедшую мечту - на свой день рождения, в Дагестане, прошел над пропастью по сорокаметровому канату, натянутому между двумя скалами. Несмотря на ветер, который, казалось, мог сдуть его с каната в любой момент. И не просто прошел, а проделал свои самые сложные кульбиты.

Ангел-хранитель - лонжист

Ассистент в воздушном номере должен постоянно следить за реквизитом, вовремя исправлять неполадки, правильно и точно подвесить оборудование для работы и быть готовым во время полета моментально среагировать, если вдруг запутаются тросы или случится что-то непредвиденное.

Ассистент канатоходца, работающий со страховочной лонжей, - лонжист, в буквальном смысле держит жизнь артиста в своих руках.

Научиться этому в теории невозможно. Это чувство приходит через руки и металлический трос, называемый лонжей. А еще через невидимую энергетическую нить, которая образуется между артистом и ассистентом.

Как куют сталь

Полностью оборудование для каната или для воздушного полета включает в себя массу приспособлений и весит от 1 до 5 тонн. Для его чертежей по правилу прибегают к услугам специалистов-инженеров, но на самом деле многие опытные артисты сами делают все расчеты, согласовывая их с инженером уже в конце.

В канате один неправильно закрученный болт может стоить жизни, если он вдруг отскочит и канат «выстрелит». Артиста тогда просто перережет пополам.

Оружие канатоходца - это баланс и веер. На ступенях высшего мастерства артист обходится без них, балансируя только руками, но если ты делаешь трюк «колонна», то есть несешь на своих плечах двух или трех человек, без 25‑килограммовой железной трубы с утяжелителями по краям не обойтись.

Перед выходом

Минут за сорок до выхода на манеж артисты начинают разминку. Растягиваются, отжимаются, приседают. По мере того как сокращается время до выхода, они становятся все более сосредоточенными. За двадцать минут все собираются ближе к манежу и уже никуда не расходятся. За минуту до выхода к артистам не подойдешь - кажется, что энергия окружает их плотным кольцом и приближение к этому кольцу в праздных целях может быть опасно для жизни. И наконец: «Все, пошли», - командует руководитель. Они делают шаг в красный круг и словно переходят в другое измерение, где воля и силы собраны воедино, а время, кажется, не имеет границ.

Заканчивается представление, оркестр играет марш и выходит парад-алле. За кулисами - невероятное облегчение от того, что на сегодня все позади. Возможно, именно ради этих нескольких минут многие из них готовы каждый день рисковать в воздухе, перед этим потратив много месяцев на изнурительные репетиции.