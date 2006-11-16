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«Наша музыка. Первая полная история русского рока, рассказанная им самим»

№ 28(28) от 16.11.2006 [«Аргументы Недели », Алексей МАЖАЕВ, InterMedia ]

На «Нашем радио» в течение трех лет существовала программа «Летопись», повествовавшая о главных пластинках лидеров российского рока - «Машины времени», «Аквариума», «Наутилуса Помпилиуса», «Агаты Кристи», «ЧайФа», «Сплина», «Мумий Тролля», Земфиры... А теперь сценарии передач, автором большинства которых был Антон «Ботаник» Чернин, выпущены издательством «Амфора» в серии «Стогoff Project» культового петербургского писателя Ильи Стогова. 640-страничное издание претендует на то, чтобы стать настольной книгой каждого любителя отечественной рок-музыки - даже если большинст­во изложенных в «Нашей музыке» фактов вы давно знали из других источников. Чернину и команде, работавшим над «Летописью» и ее печатной версией, удалось сделать весьма достойный и нескучный продукт. Большинство других жизнеописаний страдали однобокостью: либо о себе, любимом, вспоминал сам рок-герой, либо автор-журналист слишком уж навязывал читателю свое видение этого героя.

Поскольку «Наша музыка» вышла из радио-«Летописи», она отличается качественным «монтажом». Много внимания уделено прямой речи музыкантов. А когда их начинает «заносить», вступает «Ботаник» с ироничной авторской интонацией - эти фрагменты здорово дополняют друг друга. Участники «Машины времени», например, снабжают главу о себе массой частных подробностей. А вот довольно расплывчатые воспоминания Бориса Гребенщикова, наоборот, расцвечивает конкретикой Антон Чернин. Привязка к конкретным альбомам оказалась весьма формальной - книга рассказывает не столько об ухищрениях подпольной звукозаписи, сколько об эпохе и ее личностях. Конечно, в радиопрограмме «Летопись» истории иллюстрировались еще и песнями. Печатное издание компенсирует отсутствие звука многочисленными фотоиллюстрациями и крайне удачным макетом: книгу приятно не только читать, но и просто держать в руках и рассматривать.

 

 

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