ТЭФИ и чертова дюжина

17 ноября в Московском международном доме музыки Фонд «Академия Российского телевидения» огласит победителей и наградит лауреатов премии «ТЭФИ-2006» в номинации «Профессии». В этот же день, 17 ноября, в 23:30 на канале СТС - первая часть вручения Национальной телевизионной премии «ТЭФИ-2006». А 23 ноября в Большом концертном зале «Академический» определятся обладатели «Орфеев» в номинации «Лица». Как принято в последние годы, все заявленные на конкурс работы сначала обсуждались в нескольких тематических группах, которые определяли тройки финалистов. Слегка изменилась только процедура финального голосования. Как и во время «ТЭФИ-2005», лауреатов будут определять выборщики (телеакадемики, отобранные компьютером методом случайных чисел). Однако в этом году таких выборщиков стало на одного больше - всего 13 человек. Нечетное число голосующих позволяет в любом случае определить лауреата.

Впервые в истории отечественного телевидения канал СТС будет транслировать церемонию награждения «цеховой» премией ТЭФИ и заниматься подготовкой обеих церемоний. Это тоже своего рода приз - тем самым телевизионное сообщество признает успехи, которых СТС добился за последние годы в своем развитии.