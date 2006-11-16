Присуждена, но не вручена

Поскольку никакого развития театра в Санкт-Петербурге не происходит уже много лет, премию Товстоногова присуждают, как правило, знатному режиссеру в связи с каким-нибудь юбилеем. 50 лет театру «Современник» показались организаторам церемонии хорошим и достаточным поводом, чтобы присудить премию имени Г.А. Товстоногова Галине Борисовне Волчек.

Художественный руководитель Большого драматического театра Кирилл Лавров пригласил было для участия в церемонии награждения Г.Б. Волчек известного театроведа и телеведущего Виталия Вульфа. Это предложение несказанно удивило Виталия Яковлевича, и он от него отказался. Его творческая дружба с театром «Современник» прервалась несколько лет назад, когда он посетил премьеру спектакля «Сладкоголосая птичка юности» по пьесе Тенесси Уильямса в своем переводе. Вместо изысканного и поэтического текста, который он имел удовольствие переводить, Вульф обнаружил отвратительную вульгарную лексику, столь близкую сердцу режиссера спектакля, г-на Серебренникова. Виталий Вульф снял свое имя с афиши и с печалью стал наблюдать, как некогда любимый театр сворачивает, по его мнению, на путь дешевой конъюнктуры и сиюминутной театральной моды.

Далее произошло следующее. Кирилл Юрьевич Лавров, к огромному сожалению, имеет серьезные проблемы со здоровьем, поэтому на «Золотом софите» его не было, и вышедшие на сцену актеры - участники звездного спектакля «Квартет» (Олег Басилашвили, Алиса Фрейндлих, Зинаида Шарко) пожелали Лаврову выздоровления, набрав номер его мобильного и попросив зрительный зал своими овациями поддержать любимого артиста. Что и было залом с восторгом исполнено.

На этом злоключения не кончились. Прибывшая в Санкт-Петербург г-жа Волчек сразу подвернула ногу, оступившись на хитро замаскированной ступеньке в гостинице. Ступню пришлось загипсовать. Галина Борисовна, просидев некоторое время в номере и не имея возможности выйти на сцену за премией имени Товстоногова, уехала обратно в Москву.

По словам навещавших ее петербуржцев, Галина Борисовна во время вынужденной неподвижности много размышляла о своем театре, о своих актерах и о том, как влияет на них современная, деспотичная, грубая и безжалостная к автору и артистам режиссура.

Мы поздравляем Галину Борисовну с премией, сожалеем о случившемся и желаем этой ярчайшей и талантливейшей женщине скорейшего и полнейшего выздоровления. Во всех смыслах.