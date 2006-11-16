Сатана с полки

Однако я поменял мнение, посмотрев телевизионный вариант фильма (он длится три с половиной часа), который режиссер отважился наконец-то показать в узком кругу. Конечно, бомбы из этой картины уже не будет - Бортко сильно потоптал тему. Но, с другой стороны, он же и хорошо поработал на разогрев аудитории, которая персонажей Булгакова считает уже своими родственниками. И правильно делает, потому что никто никуда не ушел, и Аннушка то здесь, то там проливает масло. Теперь зритель может получить королевскую привилегию - сравнивать два экранных прочтения между собой: какое лучше и ближе автору. Занятие для обитателей рая!

По версии г-на Булгакова, Сатана посещает землю раз в году, чтобы справить свой бал, на который приглашаются известные душегубы и злодейки. У Бортко бал Сатаны, которого добросовестно сыграл Олег Басилашвили, выглядел, как грезы советского подростка о мюзик-холле из ГДР. У Кары Валентин Гафт не нагружает своего Воланда лишними раздумьями о судьбах человечества, есть в нем даже какое-то озорство. И на бал к себе он зовет по-простому - кавалеров во фраках и голых теток. Правда, красивых, но абсолютно голых - даже без перьев! Среди них хорошо смотрится Ленин с какой-то рыжей красоткой и еще живой на момент написания романа Сталин. Прославленный тиран застенчиво целует коленку Анастасии Вертинской, играющей Маргариту, хозяйку бала.

Вертинская выбрана Карой вообще очень удачно. Нет в ней ничего плебейского, а есть нечто поистине сказочное - не зря же ее полюбил Мастер, роман которого о Понтии Пилате прочитали в самой Небесной Канцелярии. Мастер в исполнении Виктора Ракова обрел право так называться. Хороший такой, полноценный Мастер, пусть немножко измученный, но живой! Александр Галибин у Бортко сделал же какого-то мертвого Мастера.

И ведь денег у Бортко было немерено, а общие планы пустые, Москва без москвичей! Нагнали очередь из массовки у касс в Варьете, где собирался показывать чудеса магии Воланд, - а прохожих, идущих мимо очереди, забыли пустить. У Кары все массовые сцены полны народом, хорошо передают достоверность жизни, ее вещество. Погружаешься в Москву 30-х, которую интересно разглядывать.

Вот какое примечательное обстоятельство: пожалуй, Кара стал последним кинематографистом, который умудрился вообще снять Замоскворечье в Москве. Теперь, с рекламой и «уплотнительной застройкой», таких мест уже не найти. Естественно, такую стильную Москву и мог посетить эстет Воланд. Прошедшее время принесло фильму Кары дополнительный интерес - теперь это еще и пособие по истории города!

У Кары нет перекоса в сторону линии Сатаны и его свиты. Весьма удачно представлен не только род люд­ской, но и бери выше. Сын Бога, который вочеловечился в фильме в образе Николая Бурляева, обладает уже не личиком, как Сергей Безруков, а вполне себе лицом. У глаз есть выражение! Такой Иешуа цепляет за живое Понтия Пилата (Михаил Ульянов), здесь есть где развернуться зрительскому чувству.

Конечно, в чем-то фильм уже выглядит старомодно, с такими спецэффектами теперь в эфир не выходят. Но их можно подчистить. А в целом он сохранил свою актуальность и художественное содержание, которое за 15 лет прошло испытание на выдержку. А сколько блистательных актеров все ждут своего часа! Один Сергей Гармаш, сыгравший Ивана Бездомного, чего стоит - без титров я бы его, клянусь, не узнал - такой он молодой и славный.

На пути фильма Юрия Кары к зрителю стоит юридический казус - наследники М.А. Булгакова настаивают на удовлетворении своих прав, хотя картина снята до 1994 года, когда в России стал дейст­вовать новый закон об авторском праве. Деньгами на удовлетворение потомков Елены Сергеевны, вдовы писателя (у самого Булгакова детей не было), режиссер Кара не располагает. Вот и лежит господин Воланд образца 93-го на полке!

Не пора ли ему в дорогу? Всплыл же казавшийся безвозвратно утраченным «Тихий Дон» Сергея Бондарчука (о чем мы еще поговорим). Пора и похищенному временем фильму Юрия Кары выйти к зрителю.