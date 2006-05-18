«Собака» с возу – Лайме легче

НЕЛЕГКА судьба ведущей программы «Собачья жизнь» Лаймы Вайкуле. Ее программу о собаках и их хозяевах, похоже, на ТВЦ собираются закрывать.

Некоторое время назад ее уже «попросили» с НТВ, когда там сменилось руководство. Вот теперь и на другом канале та же история. Но певица не унывает. Говорит, что останется больше времени для общения с собственными домашними питомцами.