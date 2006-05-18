Какой принцип у «Домино»?

В СЕНТЯБРЕ в дневном эфире НТВ вновь появится блондинка Юлия Бордовских. Ее новое ток-шоу планируют поставить в сетку вместо привычного дневного «Принципа домино».

Так что блондинке Дане Борисовой и брюнетке Елене Ханге скоро придется искать новую работу. Обидно за Дану. Всего год назад ее переманили с Первого канала и уже спешат закрыть.