//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

МАЛАХОВ ПРЕУМНОЖИТСЯ МАЛАХОВЫМ

№ 2(2) от 18.05.2006 [ «Аргументы Недели » ]

МАЛАХОВ ПРЕУМНОЖИТСЯ МАЛАХОВЫМ

 Подходит к концу очередной телесезон. Именно сейчас решается судьба большинства программ. Быть или не быть в новом сезоне – сегодня самый актуальный вопрос для всех телеведущих. И если одни покидают проекты по собственной воле, то другие изо всех сил стараются тянуть свои рейтинги в гору. Что в мае посеешь, то в сентябре, к началу следующего сезона, и пожнешь.

 НА ДНЯХ по останкинским коридорам прокатилась почти шокирующая весть. Дескать, Андрей Малахов собирается покинуть едва зародившуюся на Первом канале программу «Малахов плюс Малахов».

 – Два ежедневных ток-шоу отнимают у меня столько сил, что ни на что другое их вообще не остается, – жалуется Андрей. – А шоу «Пять вечеров» для меня важнее.

 Второй Малахов, скорее всего, останется в проекте. Сейчас идут активные поиски нового соведущего. По слухам из останкинских курилок, место Андрея, вероятно, займет актриса Елена Проклова.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Вдова Доренко выполнила последнюю волю мужа, и сделала это очень красиво»

«Вдова Доренко выполнила последнюю волю мужа, и сделала это очень красиво»

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Крыму. Об этом сообщила его вдова Юлия. О том, что нет повести печальнее на свете, чем повесть о Доренко и о пепле, размышляет теле- и радиоведущий Владимир СОЛОВЬЕВ.

//В мире

Косачев высказался о задержании российского танкера на Украине

Косачев высказался о задержании российского танкера на Украине

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в четверг заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен разъяснить свою позицию по ситуации с задержанием российского танкера NEYMA.

//Политика

Украина хочет расширить санкции против России

Украина хочет расширить санкции против России

Правительство Украины направило в СНБО предложения про расширению санкционного антироссийского перечня, рассказали в пресс-службе Министерства по вопросу "временно оккупированных" территорий.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Путин частично отменил санкции против Турции

Путин частично отменил санкции против Турции

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

//Экономика

Ретейлеры грозят ЦБ бойкотом системы быстрых платежей

Ретейлеры грозят ЦБ бойкотом системы быстрых платежей

Крупный ретейл может отказаться от участия в Системе быстрых платежей из-за высоких комиссий на эквайринг. По замыслу ЦБ, в будущем СБП позволит оплачивать товары и услуги по QR-коду.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Подарок с горчинкой

Подарок с горчинкой

На днях Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о пособиях семьям с детьми в возрасте от 1,5 до 3-х лет. Смешная выплата в 50 руб. в месяц стала историей, многие мамы и папы радуются скорой прибавке к семейному бюджету. Правда правила выплаты пособий оказались такими, что разочарованных оказалось немало.

//Происшествия

СК: в Петербурге задержан предполагаемый убийца активистки Елены Григорьевой

СК: в Петербурге задержан предполагаемый убийца активистки Елены Григорьевой

В СК РФ сообщили, что в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали предполагаемого убийцу активистки Елены Григорьевой. Отмечается, тело женщины нашли в кустах возле дома № 11 по Пулковской улице в Московском районе в воскресенье, 21 июля.

//В мире

За что любят и ненавидят первую леди США Меланию Трамп

За что любят и ненавидят первую леди США Меланию Трамп

Первую леди США Меланию Трамп одновременно любят и ненавидят. Одни восхищаются её ухоженностью, стилем, внешностью, другие терпеть не могут и называют «женой-трофеем», припоминают откровенные фотосессии в молодости.«АН» узнали, что пишут зарубежные СМИ о первой леди США.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

О Кудрине в роли Дон Кихота

О Кудрине в роли Дон Кихота

Россия вот уже 30 лет живёт от выборов до выборов. И все судьбоносные – от муниципальных до президентских. Одни выборы сменяют другие, и всё время кажется, что нашим руководителям – от сельского старосты до президента – и делать больше нечего, как думать об участии в следующих выборах. А иной раз говорить, что думает о преемнике всё время – с первого дня при власти.

//Происшествия

Незаконный детский лагерь обнаружили под Красноярском

Незаконный детский лагерь обнаружили под Красноярском

На берегу реки Мана под Красноярском в рамках рейда был обнаружен незаконный детский лагерь. Соответствующую информацию днем в четверг, 25 июля, предоставили журналистам в краевом главке МВД.

//Новости СМИ2

//Общество

СМИ: Михаил Ширвиндт разводится с женой

СМИ: Михаил Ширвиндт разводится с женой

В четверг стало известно, что шестидесятилетний телеведущий, теле- и кинопродюсер Михаил Ширвиндт разводится с супругой. Согласно последней информации, мужчина подал на развод еще 17 июля.

//Общество

В Югре после ливня с тротуара сошел асфальт. А качество его укладки так хвалил мэр

В Югре после ливня с тротуара сошел асфальт. А качество его укладки так хвалил мэр

В Югре после ливня с тротуара сошел асфальт, качество укладки которого так нахваливал мэр города. Недавно он был с инспекцией на этой улице в Нянгани и в своем микроблоге рассыпался в комплиментах строителям

//В мире

Депутат ГД: Зеленский может скоро стать "предводителем пиратов"

Депутат ГД: Зеленский может скоро стать "предводителем пиратов"

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет в четверг, 25 июля, заявил, что Украина в ближайшее время может стать "пиратским государством", а Владимир Зеленский – "предводителем пиратов".

//Спорт

Футболист Алексей Смертин рассказал, как юному москвичу попасть в национальную команду

Футболист Алексей Смертин рассказал, как юному москвичу попасть в национальную команду

Известный российский футболист, полузащитник Алексей Смертин рассказал, как юному москвичу попасть в национальную команду. По его мнению, нужно с детства любить футбол, постоянно развиваться и совершенствоваться.

//В мире

РФ завершила первый этап поставок ЗРС С-400 в Турцию

РФ завершила первый этап поставок ЗРС С-400 в Турцию

В Федеральной службе во военно-техническому сотрудничеству днем в четверг, 25 июля, сообщили, что Россия завершила исполнение первого этапа поставок зенитных ракетных систем С-400 в Турцию.

//Шоу-бизнес

"В 3 минутном ролике ляпов больше чем во всех сериях от HBO", вышел трейлер к новому российскому сериалу "Чернобыль"

"В 3 минутном ролике ляпов больше чем во всех сериях от HBO", вышел трейлер к новому российскому сериалу "Чернобыль"

Сегодня тема Чернобыльской аварии, пожалуй, самый последний кинематографический тренд. Когда вышел сериал от НBО, НТВ приступил к монтажу своей версии, и зрители ждали - чем «наше кино» ответит американцам

//Новости партнеров

//Культура

Ушел из жизни актер Анатолий Торопов

Ушел из жизни актер Анатолий Торопов

Днем в четверг, 25 июля, стало известно об уходе из жизни актера Малого театра, народного артиста России Анатолия Торопова. Согласно последней информации, деятель культуры скончался в возрасте 91 года.

//Политика

Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками

Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками

В ходе выступления президента США Дональда Трампа на мероприятии в Вашингтоне на экране за его спиной появилось изображение двуглавого орла с клюшками для гольфа, сообщает The Washington Post.

//Шоу-бизнес

Красавица-дочь Моники Беллуччи опубликовала новый снимок

Красавица-дочь Моники Беллуччи опубликовала новый снимок

Четырнадцатилетняя дочь Моники Беллуччи, которая растет копией своей звездной матери, опубликовала новый снимок в социальной сети. Дева Кассель не слишком часто радует поклонников фотографиями.

//В мире

Турция предупредила о новой операции в Сирии, если не договорится с США

Турция предупредила о новой операции в Сирии, если не договорится с США

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар в четверг заявил о вероятности начала новой турецкой операции на севере Сирии, если не удастся достичь согласия с Вашингтоном о зоне безопасности в этом регионе.

//Происшествия

В Черногории утонула российская туристка

В Черногории утонула российская туристка

Неподалеку от пляжа Самсара в черногорском поселке Бечичи утонула россиянка. Об этом сегодня, 25 июля, сообщило национальное телевидение страны со ссылкой на экстренные службы региона.

//Шоу-бизнес

Актриса Елизавета Боярская рассказала о проблемах своего лица

Актриса Елизавета Боярская рассказала о проблемах своего лица

Актриса Елизавета Боярская, на счету которой более 60 киноработ, рассказала своим поклонниками в социальных сетях, в каких сложных условиях ей приходится вести борьбу за сохранение своей природной красоты.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры