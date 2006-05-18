МАЛАХОВ ПРЕУМНОЖИТСЯ МАЛАХОВЫМ

Подходит к концу очередной телесезон. Именно сейчас решается судьба большинства программ. Быть или не быть в новом сезоне – сегодня самый актуальный вопрос для всех телеведущих. И если одни покидают проекты по собственной воле, то другие изо всех сил стараются тянуть свои рейтинги в гору. Что в мае посеешь, то в сентябре, к началу следующего сезона, и пожнешь.

НА ДНЯХ по останкинским коридорам прокатилась почти шокирующая весть. Дескать, Андрей Малахов собирается покинуть едва зародившуюся на Первом канале программу «Малахов плюс Малахов».

– Два ежедневных ток-шоу отнимают у меня столько сил, что ни на что другое их вообще не остается, – жалуется Андрей. – А шоу «Пять вечеров» для меня важнее.



Второй Малахов, скорее всего, останется в проекте. Сейчас идут активные поиски нового соведущего. По слухам из останкинских курилок, место Андрея, вероятно, займет актриса Елена Проклова.