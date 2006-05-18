КОНЦЕРТ НЕДЕЛИ. «Кипелов»
Санкт-Петербург, СКК, 20 мая; Москва, ДС «Лужники», 21 мая
№ 2(2) от 18.05.2006 [«Аргументы Недели », А.М. ]
В 2002 ГОДУ группа «Ария» раскололась: три ее участника, включая лучшего
В недолгой истории группы были и драматические моменты: из команды уходили именитые музыканты, разочарованные тем, что работа над новыми песнями шла с большим скрипом. Но поводов для радости заклятым друзьям из «Арии» «кипеловцы» так и не дали – на смену ушедшим пришли еще более именитые инструменталисты: с группой согласился поработать гитарист легендарного немецкого проекта Rage Виктор Смольский.
Он в качестве «специального гостя» примет участие и в концертах в СКК и «Лужниках». Правда, он подыграет Кипелову лишь в нескольких песнях – коллектив уже взял нового постоянного гитариста Вячеслава Молчанова. Однако смена музыкантов мало отражается на генеральной линии «Кипелова»: группа играла, играет и будет играть консервативный мелодичный
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