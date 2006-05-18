КОНЦЕРТ НЕДЕЛИ. «Кипелов»

В 2002 ГОДУ группа «Ария» раскололась: три ее участника, включая лучшего хард-рокового вокалиста страны Валерия Кипелова, пошли своим путем. С тех пор «Кипелов» дал огромное число концертов и выпустил один номерной альбом (сборники и live-пластинки не в счет).

В недолгой истории группы были и драматические моменты: из команды уходили именитые музыканты, разочарованные тем, что работа над новыми песнями шла с большим скрипом. Но поводов для радости заклятым друзьям из «Арии» «кипеловцы» так и не дали – на смену ушедшим пришли еще более именитые инструменталисты: с группой согласился поработать гитарист легендарного немецкого проекта Rage Виктор Смольский.