Диск недели. Валерия. «Нежность моя»
(«Союз»/Nox Music)
№ 2(2) от 18.05.2006 [«Аргументы Недели », А.М. ]
СОЗДАТЕЛИ пластинки ничтоже сумняшеся называют ее «альбомом года». И в условной номинации «шикарность издания» диску действительно нет равных. В увесистую золотую коробку, помимо собственно музыкального носителя, входят DVD с десятью клипами и концертными роликами Валерии, а также ароматизированные кусочки ткани, стилизованные под лепестки роз (вскрывать осторожно, запах очень концентрированный!). Кроме того, альбом является лотерейным билетом, позволяющим выиграть симпатичный синий BMW с портретом певицы на капоте, и дает пятипроцентную (негусто!) скидку на билет на ноябрьский концерт Валерии.
В музыкальном же отношении диск представляет собой продолжение пластинки певицы «Страна любви» – первой после нашумевшей смены продюсера. Танцевальных хитов здесь нет – их место в творчестве Валерии заняли драматичные, взволнованные эстрадные песни, в которых есть где разгуляться голосу артистки, но которым трудно подпеть. Рок-прошлое основного композитора пластинки Виктора Дробыша дает о себе знать в треках «Ты поймешь» и «Танец для двоих»: в исполнении Валерии патетичный хард-рок смотрится весьма свежо.
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