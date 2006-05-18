Диск недели. Валерия. «Нежность моя»

СОЗДАТЕЛИ пластинки ничтоже сумняшеся называют ее «альбомом года». И в условной номинации «шикарность издания» диску действительно нет равных. В увесистую золотую коробку, помимо собственно музыкального носителя, входят DVD с десятью клипами и концертными роликами Валерии, а также ароматизированные кусочки ткани, стилизованные под лепестки роз (вскрывать осторожно, запах очень концентрированный!). Кроме того, альбом является лотерейным билетом, позволяющим выиграть симпатичный синий BMW с портретом певицы на капоте, и дает пятипроцентную (негусто!) скидку на билет на ноябрьский концерт Валерии.

В музыкальном же отношении диск представляет собой продолжение пластинки певицы «Страна любви» – первой после нашумевшей смены продюсера. Танцевальных хитов здесь нет – их место в творчестве Валерии заняли драматичные, взволнованные эстрадные песни, в которых есть где разгуляться голосу артистки, но которым трудно подпеть. Рок-прошлое основного композитора пластинки Виктора Дробыша дает о себе знать в треках «Ты поймешь» и «Танец для двоих»: в исполнении Валерии патетичный хард-рок смотрится весьма свежо.