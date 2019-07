МАДОННА ОТЛОЖИЛА РОССИЮ ДО ПЕНСИИ

Американская певица Мадонна 21 мая начнет свой третий в этом веке всемирный тур с концертов в Северной Америке. Европейский отрезок поездки стартует в Кардиффе (Великобриатния) 30 июля и, как всегда, пройдет мимо России. Что же мешает 47-летней артистке хоть разок перед пенсией заглянуть в демократическую Россию?

ВПЕРВЫЕ о приезде заокеанской суперзвезды в нашу страну заговорили еще в декабре 2003 года. На пресс-конференции по поводу выступления в Москве Уитни Хьюстон член Совета директоров «Альфа-банка» Александр Гафин сообщил, что банк уже давно ведет «аккуратные переговоры» с Мадонной и не исключено, что в 2004 г. она выступит на одной из столичных площадок. Но на деле оказалось, что пригласить за миллион долларов наркоманку Хьюстон гораздо легче, чем реально востребованную звезду. (Уитни не выступала более десяти лет из-за своего пагубного пристрастия и сразу по возвращении на родину поспешила лечь в клинику.)

Что же касается гонорара за выступление Мадонны, то он должен был превысить 2 500 000 долл. США.

Тут нужно оговориться, что не только в 80-х годах прошлого века, но и в начале нынешнего Мадонна является звездой первой величины, ставящей один за другим рекорды популярности. Так, в конце декабря 2003 г. два ее сингла – «Nothing Fails/Nobody Knows Me» и «Me Against The Music» – занимали первое и второе места соответственно в американском танцевальном хит-параде Hot Dance Singles Sales. Ранее такое удавалось только в 1997 г. рэпперу Паффу Дэдди, тогда еще бойфренду американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес. Кроме этого Мадонна подтвердила свой статус суперзвезды, резко выступив против многочисленных телеконкурсов молодых талантов типа «Pop Idol», «American Idol», «Fame Academy», «Popstars». Права именно на эти шоу и закупило российское телевидение, уже давно предпочитающее не производить ничего оригинального и пользоваться лицензионным заокеанским продуктом. В то время как наши популярные артисты восприняли «Фабрику звезд» как должное, Мадонна заявила, что подобные программы засоряют шоу-бизнес совершенно одинаковыми исполнителями. Кроме этого тогда еще 44-летняя поп-дива обвинила телепродюсеров в том, что они ленятся искать действительно талантливых людей, потому что им проще в большом количестве штамповать безликих певцов. А шоу, где телезрители сами выбирают понравившегося им исполнителя, нельзя, по мнению Мадонны, назвать объективными, поскольку в таких программах зачастую побеждают не настоящие таланты, а просто выделяющиеся из толпы люди.

В апреле этого года певица объявила первые даты концертов своего нового тура, который должен пройти в поддержку ее последнего альбома «Confessions On A Dance Floor». И снова России нет в гастрольном маршруте артистки. По сообщению американского еженедельника Billboard, несмотря на довольно высокие цены на билеты, 29 концертов 47-летней дивы в США в рамках «Confessions Tour» уже полностью распроданы. По сообщению промоутера всего мирового тура Артура Фогеля, поездка окупилась еще до своего начала и уже принесла 200 млн. долларов. В ситуации, когда билеты на четыре концерта в нью-йоркском Madison Square Garden, семь шоу на лондонской Wembley Arena и два выступления на 40-тысячной амстердамской Amsterdam Arena расходятся в течение нескольких часов, Мадонне, конечно, незачем и думать о поездке на окраину Европы в Москву, где более двух концертов на самых больших площадках для западных звезд первой величины никогда не устраивалось. В Европе билеты на шоу Мадонны стоят от 66 до 98 евро в Амстердаме и от 70 до 180 евро в Париже. Чтобы попасть на концерт певицы в Монреале (Канада), нужно заплатить от 40 до 245 евро, а в нью-йоркский Madison Square Garden – от 195 до 3 480 евро (от 241 до 4 271 долл. США). Это официальные цены, а спекулянты, которые предлагают билеты в Интернете, завышают цену в два и более раз, поскольку в кассах билетов уже давно нет.

В случае приезда Мадонны российским промоутерам предстояло сразу выплатить звезде около 3 млн. долларов и лишь потом надеяться на хорошую реализацию билетов. Естественно, в Европе или Америке дела ведут совсем иначе. Если ты фанат Мадонны и хочешь, чтобы она приехала в твою страну, то собирай подписи за ее приезд, как это делают сейчас в Австралии. Безусловно, нужно учитывать, что любая мировая звезда едет на гастроли не только для того, чтобы заработать деньги. Они ей не так уж и нужны. Об этом говорят хотя бы последние высказывания экс-басиста Rolling Stones Билла Уаймана, который обвинил своих бывших коллег Мика Джаггера и Кейта Ричардса в тщеславии и в желании покрасоваться на сцене. Основные доходы лидеры мировой сцены получают от продажи своих альбомов, а гастроли лишь подстегивают покупку дисков. А теперь подумайте, какой интерес у Мадонны в сфере продажи ее дисков в России? Сколько ее легальных CD по цене в $20 вы купили? Дураков нет. Так же думает и Мадонна, когда ей предлагают ехать к нам. Лучше лишний часок подремать в тур-автобусе, переезжая из одного немецкого города в другой, чем за те же деньги лететь за пару тысяч километров в страну, где всю прибыль от продаж твоих дисков крадут аудиопираты. Как можно концертом в такой стране поддержать продажи своего альбома? Нонсенс. Так и живем. Мы ждем, когда же наши любимые артисты приедут в Россию, а они – когда мы станем немного цивилизованнее.

И все же жаль, что Мадонна в Россию опять не приедет. Хотелось бы посмотреть на неугомонную певицу, которая за три года до своего полувекового юбилея может запросто спросить у зрителей: «Как вам моя задница?» А еще говорят, что начинать свои концерты она будет, спускаясь с потолка распятой на огромном кресте…