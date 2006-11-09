Леонида Парфенова зовут на НТВ

На днях главный редактор Дирекции информационного вещания НТВ Татьяна Миткова и ее четыре «мушкетера» - Алексей Пивоваров, Николай Картозия, Антон Хреков и Вадим Такменев объявили об учреждении ежегодного Всероссийского телевизионного конкурса «Профес-сия - репортер».

«Наша задача - поддержать тех, кто трое суток не спал, трое суток шагал ради нескольких кадров в сюжете, и показать репортерам, что труд их востребован. Престиж профессии в последнее время падает. По деньгам не так уж выигрышно, к тому же небезопасно: репортеров убивают не только на полях сражений, но и среди бела дня. Все больше становится тех, кто предпочитает опасным журналистским расследованиям комфорт останкинских и других телестудий. Мы хотим эту ситуацию исправить», - заявила Миткова.

Главное отличие нового конкурса от других ему подобных в том, что выдвигать свои работы смогут сами журналисты-репортеры, без участия руководства канала, на котором они работают. К участию в первом конкурсе будут допущены репортажи, прошедшие в эфире с января 2006-го по май 2007-го. Победитель конкурса получит 300 тысяч рублей, а финалисты по 60 тысяч рублей. Всего заявлено 10 номинаций, среди них: «Журналистское расследование», «Свобода от штампов» и «Спецприз имени Ильи Зимина». Состав жюри пока не определен, но уже известно: первым, кому поступит предложение, станет Леонид Парфенов