Мне приходится бывать на Украине чуть ли не каждую неделю: я участвую там в нескольких телепроектах, а также являюсь консультантом на Новом канале, входящем в холдинг Виктора Пинчука, зятя бывшего президента Кучмы. Украинское телевидение развивается буквально на глазах. На мой вопрос: «Сколько у вас телеканалов?» - знакомые отвечают: «Точно не знаем». Они не кокетничают. В прошлом году в одном Киеве насчитывалось 20 местных и общенациональных телеканалов. В нынешнем их уже 23, три новых - это канал моды, круглосуточный информационный «24» и «Фильм» - кинобудка российско-украинского олигарха Александра Роднянского. И это в Киеве, где проживает всего 3 миллиона человек! На Украине же в сумме насчитывается 2 000 телевизионных станций, которые обслуживают 48 миллионов зрителей.

За год крупные российские телекомпании зарабатывают больше 10 миллионов долларов на продажах юго-западному соседу. Украинцы вынуждены конкурировать с популярными здесь российскими каналами, бороться за каждый кусок рекламного пирога и все время думать об экономии. Такие экстремальные условия воспитали в местных продюсерах звериную волю к победе и умение производить хороший продукт за копейки. Не случайно так много продюсеров из Украины показывают хорошие результаты на нашей российской почве. Кроме Александра Роднянского (СТС) в Москве на канале ТВЦ трудится бывший генпродюсер канала «Интер» Игорь Ряшин. Егор Бенкендорф из Киева производит для «Первого» «Большую игру». Юрий Володарский, одессит из Сан-Франциско, делает «Час суда» для Рен-ТВ и т.д.

Рано или поздно все успешные украинские теледеятели становятся россиянами. Не зря говорят: киевлянин - это одессит, который не доехал до Москвы.