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Летопись, искусство, пропаганда…

№ 27(27) от 09.11.2006 [«Аргументы Недели », Алексей СОКОЛОВ ]

Летопись, искусство, пропаганда…

Образ молодой Страны Советов 20-30-х годов сформирован во многом благодаря его фотографии и в еще большей степени его плакатам. Их популярность не падает до сих пор. Родченко восторгался новой жизнью, и она долгое время платила ему тем же. В его активе - идея применения фотоколлажей для агитации и оформление стенда СССР на международной выставке в Париже. Он же задавал для всей Советской России стандарт оформ­ления книг и журналов. Редакторы требовали от других художников и фотографов «делать, как Родченко».

Художник Родченко впервые взял фотоаппарат в руки в 24-м году и сразу же начал экспериментировать во всех существующих жанрах. Он четко отделял для себя фоторепортаж и серьезное творчество для выставок, но всегда и везде фотография оставалась для него искусством особого рода. Искусством, для которого он не жалел ничего. Друзья вспоминали: ради одного кадра он ложился на беговую дорожку перед несущимися вперед лошадьми. Но кадр этот становился настоящим шедевром.

Родченко снимал все: спортсменов и стройку Беломорканала, цирк и пустые заводские цеха, толчею на московских улицах и своих друзей, людей весьма специфического круга.

На его снимках Маяковский, Довженко и многие другие предстают без грима. Здесь они могут быть собой. Не представителями богемы, а простыми, в то время еще очень молодыми людьми. Любителями джаза, футуризма и езды на мотоцикле.

А рядом с ними мы видим самых обычных людей, навеки оставшихся в том времени. Вот слегка полноватый красноармеец в буденовке возится на учениях с воздушным шаром, а вот по Москве бредет одинокая женщина с маленьким ребенком. Пионер изо всех сил дует в свой горн, человек поднимается по пожарной лестнице...

- Родченко - это настоящая энциклопедия жизни, - говорит куратор выставки и внук фотографа Александр Лаврентьев. - По-моему, говорить об усредненном зрителе сегодня нель­зя, но здесь каждый найдет что-то свое. Лично мне, к примеру, нравятся съемки разных железок. Удивительно смотреть, как безликая куча завод­ского хлама превращается в предмет искусства.

Судьба Родченко - судьба поколения. Взлет в 20-е и кризис сталинской эпохи, когда его чуть было не записали в формалисты, едва не отлучили от искусства. Жизнь в стране менялась, и новой эпохе не нужны были творцы - лишь послушные агитаторы. А у Родченко даже пропагандистские работы превращались в искусство. Слишком искренними и живыми они получались. Пожалуй, среди безликих певцов системы он один как раз и не был формалистом...

Заступничество Маяковского и других близких друзей помогло избежать серьезных проблем, но все-таки первая персональная выставка на родине прошла уже после смерти художника.

 

 

 

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