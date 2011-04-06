- Они все родные, наши! – уверяют москвичи Анна и Анатолий, воспитывающие четырех приемных детей. Младшую дочь – красавицу Кристину благодаря социальному проекту «Радио России» «Детский вопрос» они нашли совсем недавно в одном из детских домов Кемеровской области. Старшие дети уже выросли, создали собственные семьи, а мы с удовольствием нянчим малышню. По профессии мы педагоги и всегда хотели иметь много детей.

За шесть лет социальный проект главной радиокомпании страны помог сотням ребят найти новые семьи. Не последнюю роль в этом играет уникальная программа «Детского вопроса» «Поезд надежды». В конце марта он привез в Кемеровскую область восемь семей из Карелии, Оренбурга, Казани, Петербурга, Москвы и Подмосковья. И все они вернулись домой с малышами. А одна супружеская пара даже усыновила двоих.

Новоиспеченные родители не могут поверить своему счастью:

– Первый раз я увидела его на фотографии на сайте «Детского вопроса» и сразу поняла – это мой сын! – Светлана из Санкт-Петербурга никак не насмотрится на своего Сережку. – Уже были готовы документы, и я, не колеблясь, присоединилась к «Поезду надежды». Проделала долгий путь до Кемерова, оттуда в Новокузнецк, две ночи почти не спала – волновалась. Когда наконец приехала в детский дом и встретилась с Сережей, такие эмоции нахлынули – невозможно описать!

Несмотря на то что вместе мама и сынишка провели всего несколько дней, у них уже полное взаимопонимание.

– Сережка у меня энергичный товарищ, но я и сама такая, – улыбается Светлана. – Как раз о таком сыне я мечтала. Я надеюсь, что и он мечтал о такой маме.

Судя по довольной улыбке новоявленного петербуржца, его мечты явно сбылись.

Отчет об этой поездке и рассказы о следующих маршрутах «Поезда надежды» и судьбе его пассажиров можно узнать в программе «Детский вопрос» на «Радио России» каждую первую и третью субботу в 17.30 и на сайте проекта: deti.radiorus.ru